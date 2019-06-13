Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанской области от выплаты алиментов отказываются 583 должника, сообщили в департаменте юстиции. Частные судебные исполнители заявили, что им не под силу самостоятельно решить эту проблему и призвали на помощь государственные органы. В области на исполнении частных судебных исполнителей находятся более 8 тысяч производств. Если учесть, что в области работает 85 судоисполнителей, то на каждого их них приходится до ста производств. - По области злостно уклоняются о выплаты алиментов 583 человека. Они имеют задолженность свыше 75 млн тенге. 136 человек объявлены в розыск. 47 должников привлечены к административной ответственности, в отношении 31 человека наложен арест, - сообщила заместитель руководителя департамента юстиции ЗКО Бахтыгул Агилманова. Только в этом году 649 должников ограничили в выезде за пределы республики, у 19 приостановили действие специальных прав и лицензий, выставили 113 запретов на совершении определенных действий в отношении имущества - Ни одного из должников не привлекли к уголовной ответственности, хотя мы в суды направили 91 представление. Все они прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения. Наши должники прекрасно юридически подкованы. Они обращаются за консультациями к адвокатам. Любыми способами уклоняются от выплат алиментов своим детям, - сказал руководитель филиала палаты частных судебных исполнителей Ансар Кубжасаров. В июне пройдет мероприятие "Борышкер", в ходе которого машины должников будут водворять на штрафстоянку. В прошлом году было задержано 475 авто.