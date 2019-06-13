До октября продлится сезон охоты маленьких вампиров на людей. Берегите себя! Миф 1 – Падают с деревьев Не правда! Эти членистоногие не умеют ни летать, ни прыгать. Они сидят в траве или на кустах, держась на травинки или листья задними лапками, а передние вытягивают вперед в поисках жертвы. Проходящих мимо людей или животных они не столько видят, сколько чувствуют по запаху и теплу, исходящему от тела. Как только объект оказывается в пределах досягаемости, маленький вампир цепляется за одежду или шерсть передними лапками и переползает. Миф 2 – Моментально присасывается К счастью, нет! Насекомое может часами ползать по одежде и коже в поисках лучшего места. Особенно ему нравятся участки: на границе волосистой части головы, в паху, под мышками, за ушами – там кожа тонкая. Так что в первые часы после прогулки вы можете предотвратить присасывание. Нужно лишь внимательно осмотреть одежду. А дома полностью раздеться и со всех сторон осмотреть себя или попросить об этом близких. Миф 3 – Прививаться уже поздно Это еще одно заблуждение! Клещи являются переносчиками опасных болезней – энцефалит и боррелиоз. Если от второй защититься нельзя, то от первой есть вакцина. Если вы собираетесь в регион, где зафиксированы случаи энцефалитных клещей, прививку можно успеть сделать за 2 недели до поездки. Она делается в два этапа, с интервалом в две недели. Этого достаточно для формирования временного иммунитета – на месяца 2. Если нужен более длительный срок постарайтесь сделать третью прививку, через 9-12 месяцев. Тогда вакцинации хватит на 3 года.