Куляш Шамшидинову освободили от этой должности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Асхат Аймагамбетов. Фото с сайтf informburo.kz Сегодня, 13 июня, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования и науки РК. На эту должность указом президента назначен Асхат Аймагамбетов, ранее занимавшего должность вице-министра образования. Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. Окончил исторический факультет КарГУ им. Букетова, юридический факультет Карагандинского института актуального образования «Болашак», Евразийский национальный университет по направлению «политические науки». Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ имени Букетова, с 2004 по 2005 год был председателем ОО «Лига молодежи «Ансар», в 2005–2006 гг. являлся директором ТОО «Медиа СП», с 2006 по 2012 гг. — преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ. В 2012–2014 гг. — заместитель акима Нуринского района Карагандинской области по социальным вопросам. С февраля 2014 года по август 2017 года — руководитель Управления образования Карагандинской области. 2017-2019 годы занимал должность вице-министра образования и науки РК. Стоит отметить, что министерство образования и науки РК Куляш Шамшидинова возглавляла всего три месяца. До этого времени в течение 10 лет она занимала должность председателя правления АО "Назарбаев Интеллектуаьные школы". Напомним, 6 июня стало известно об аресте вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой Ее подозревают в коррупционных преступлениях.    