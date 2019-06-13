Осенью 2018 года в соцсетях появились фото Алтая Кульгинова и его замов с гонки "Формула-1", которая проходила в Дубае. Сразу же поползли слухи, что он поехал туда за государственный счет посмотреть гонки. Однако Алтай Кульгинов объяснил свою поездку тем, что в Дубае он был с рабочим визитом. По его словам, там проходило заседание Совместного Комитета по Управлению Карачаганакским проектом, на котором решался вопрос о повышении выплат со стороны КПО б.в. - Никаких культурных мероприятий в программе не было. И гонки "Формулы-1" я не посещал, честно говоря, я даже не знал, что они проходят, - заявил Алтай Кульгинов. Кстати, вопрос с повышение выплат со стороны КПО б.в. был решен положительно. Они увеличились с 20 млн до 30 млн долларов ежегодно.За последние несколько лет ускорился темп строительства и ввода в эксплуатацию жилья. Впрочем, за три года в регионе построили порядка 20 школ, 6 объектов здравоохранения и еще кучу спортивных комплексов и площадок.Калитка, через которую прилетевшие выходят со двора аэропорта При Кульгинове терминал аэропорта "Орал" вернули в госсобственность. Если говорить честно, то терминал аэропорта давным давно требует ремонта. Чего стоит одно то, что люди сойдя с трапа самолета выходят пешком со двора аэропорта через узкую калитку из профлиста. Зал ожидания находится в подвале, зала прилета нет. Самое ужасное, в век компьютеризации рейсы в уральском аэропорту пишут на листовках (!). Своими силами провести реконструкцию собственник не смог, поэтому после долгих переговоров было решено передать терминал государству. Поскольку это стратегический объект, правительством РК было принято постановление о разрешении передачи Международного аэропорта «Орал» из частных рук государству. - Сейчас проект реконструкции терминала готов и отправлен на госэкспертизу. Уже весной следующего года мы планируем начать модернизацию, увеличить мощность терминала вдвое, - заявил Кульгинов в конце ноября 2018 года. Однако по факту ремонт терминала до сих пор не начат.Алтай Кульгинов запомнился жителям Уральска введением ноу-хау, а именно созданием "электронных очередей". Весной 2016 года глава области, устав от жалоб горожан, посетил три поликлиники. Он воочию увидел огромные очереди в коридорах, неразбериху с врачами, а также выслушал жалобы посетителей. Его визит стоил директору поликлиники №6 Мурату Дусееву кресла. После этого Алтай Кульгинов велел разработать систему электронной очереди, которая в настоящее время используется во всех поликлиниках города.Нельзя не упомянуть переселение жителей злосчастного поселка Березовка Бурлинского района. Все мы помним, как несколько лет продолжался скандал с жителями поселка, который находится в 5,5 километрах от месторождения. Дети падали в обморок, у них были судороги, жители жаловались на выбросы сероводорода. Местные врачи ставили диагнозы вроде анемии, а зарубежные утверждали, что это влияние расположенных рядом вышек месторождения. Именно при Кульгинове было завершено переселение жителей Березовки.Имя Кульгинова связывают со стройкой, а точнее со строительством дорог. Именно он выбил деньги на ремонт путепровода в районе Депо, который был в аварийном состоянии. Полтора года уральцы терпели пробки, объезжая через весь город. Теперь мы ездим по новому путепроводу, который, кстати, сделали быстрее, чем было запланировано. Он стал шире. Однако радоваться долго не пришлось. Через пару месяцев на реконструкцию был закрыт путепровод в районе Нефтебазы. Теперь ждем его открытия. Кстати, при Алтае Кульгинове отремонтировали главный проспект в городе, который ныне назван в честь первого президента. Правда, спустя три года мы видим много ям, но это уже претензии к дорожникам. При нем же отремонтировали "дорогу смерти" - трассу Уральск-Таскала-граница РФ, на которой погибли немало водителей и пассажиров, в том числе два акима Таскалинского района. Бывший аким ЗКО поручил построить новый микрорайон "Акжайык", для этого через Чаган проложат новый мост.Вообще, дороги, а точнее их отсутствие было больной темой для жителей ЗКО. Алтай Кульгинов сразу после своего назначения на должность акима ЗКО назвал дороги - проблемой №1 и принялся ее решать. Так, за последние три года в нашей области отремонтировано порядка 1200 км автодорог, из которых 205 км в Уральске. Твердое и ровное покрытие появилось на 176 улицах города.До сих пор уральцы не могут простить Кульгинову смену памятника Маншук Маметовой на одноименной площади на памятник трем девушкам-героям ВОВ. Нет, горожане не против установки нового памятника, но в другом месте. Люди утверждают, что новый памятник слишком "мелкий" и "невзрачный". Полюбившийся всем, а особенно мамочкам с детьми, которые гуляют на площади, памятник Маншук Маметовой был "сослан" на родину Маншук в Бокейординский район. Площадь, кстати, до сих пор так и называется - имени Маншук Маметовой, по крайней мере, никто официально не заявлял о ее переименовании.Совсем недавно при Алтае Кульгинове в Уральске произошла очередная "катастрофа". Из-за порыва КНС в Деркуле бОльшая часть города в жару осталась без воды. Воды не было несколько дней, пока шел ремонт. Конечно, местные власти организовали подвоз воды во дворы, но этого не хватало, люди из частных домов выкладывали в соцсетях посты с адресами, предлагая жителям многоэтажек воду.Иллюстративное фото из архива "МГ" А недавно стало известно, что Ханскую рощу передали на конкурсной основе этнотуристическому центру «Sayat». Однако когда был объявлен конкурс, кто еще претендовал на владение рощей - неизвестно. Также при Алтае Кульгинове был продан завод "Омега", нового владельца тоже установить не удалось. Ну, вот вроде бы это все значимые события города и области, которые произошли при управлении регионом Алтаем Кульгиновым. Предлагаем добавить в комментариях, чем вам запомнился Алтай Кульгинов.