Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 июня в РПП "Атамекен" состоялось заседание совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, на котором приняли участие заместитель акима ЗКО Миржан Сатканов, руководитель департамента АДГСПК Болат Исаков и заместитель акима города Сергей Доля. По словам руководителя отдела департамента экологии ЗКО Сырыма Тулегенова, одной из экологических проблем нашей области являются твердо-бытовые отходы и состояние полигонов для мусора. – Согласно экологическому законодательству местные исполнительные органы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, которая предусматривает раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов коммунальных отходов, а также очистку территории населенных пунктов. С января этого года на полигонах ТБО запрещается принимать отходы пластмассы, пластика, полиэтилена, макулатуры, картона, стекла, лом цветных и черных металлов, литиевых, свинцовых, кислотных батареек, электронных оборудований. С 1 января 2021 года вводится запрет на захоронение на полигонах пищевых и строительных отходов. Поэтому акиматы должны организовать эту работу, - рассказал Сырым Тулегенов. Выяснилось, что на территории области зафиксированы 503 стихийных свалок, 121 из которых были ликвидированы департаментом экологии. На большинство сельских полигонов ТБО нашей области нет никаких проектных документаций и они представляют собой не огороженные участки земли. Между тем, масса накопленных бытовых отходов по области составляет около 6,3 млн тонн. На одного жителя ЗКО приходится в среднем 178 килограммов мусора. Общая площадь земель, занятых под полигоны ТБО, составляет 550 гектаров. – В области есть два предприятия, которые занимаются переработкой строительных отходов, а также около десяти предприятий, которые принимают макулатуру, картон, бумажные и полиэтиленовые отходы, шины, аккумуляторы. Опасные отходы вывозятся в Атырау, - сообщил Сырым Тулегенов. По словам члена совета по защите прав предпринимателей ЗКО Азамата Бисенова, чтобы решить проблему с вывозом ТБО нужно привлекать в эту сферу предпринимателей. – На сегодняшний день эта сфера вообще не привлекательна для бизнесменов. Например, ТОО "Орал таза сервис" с существующим тарифом в 195 тенге сам себя кое-как обслуживает, у них нет денег на покупку новой техники, им банки отказывают в выдаче кредитов. Какой нормальный инвестор пойдет работать в эту сферу, зная что она убыточная? Из-за низкого тарифа полигон все время горит, нет возможности захоронить ТБО, утилизировать, соответственно едкий запах попадает в атмосферу, население жалуется. Все проблемы упираются в тариф, затраты растут, техника дорожает, - заявил Азамат Бисенов. Как рассказал Сергей Доля, полигон ТБО действительно является проблемой от того, что проводится неправильное захоронение бытовых отходов. – Десятилетиями мусор вывозился на полигон, не прессовался, не засыпался ничем, поэтому он всегда горел, дымился, там постоянно происходит скопление метана. Запах газа сразу чувствуется. Финская компания хотела поставить там генератор по выработке электроэнергии, они исследовали полигон. Однако из-за того, что ТБО были неправильно захоронены фины не смогли этого сделать. Теперь мы планируем строительство нового полигона, а в старом полигоне нужна рекультивация, тем более он находится слишком близко к городу, - сообщил Сергей Доля.