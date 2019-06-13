Столкновение автомобилей марки "Фольксваген" и "Тойота" произошло возле остановки рынок "Алтын Алма" по улице Штыбы. После удара автомобиль марки "Тойота" перевернулся. Сразу же на место ДТП приехали две кареты скорой помощи. - Я шла на рынок в это время. Как произошло столкновение, я не видела, лишь только услышала сильнейший удар, а после этого крики пострадавших, - сказала местная жительница Валентина. Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, скорая прибыла на место ДТП в 11.57. - В результате аварии пострадали 6 человек. Все они были доставлены в городскую многопрофильную больницу. У всех пострадавших поставлен предварительный диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. Пострадали три женщины 63 лет, 59 лет и 58 лет и трое мужчин - 66 лет, 63 лет, 60 лет, - пояснили в облздраве.