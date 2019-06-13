До сегодняшнего дня он занимал должность заместителя акима области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".    Сегодня, 13 июня, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева акимом ЗКО назначен Гали Искалиев, ранее занимавший должность заместителя главы региона. Назначить нового акима ЗКО приехал руководитель администрации президента РК Бакытжан Сагинтаев. – Указом главы государства акимом города Нур-Султан был назначен Алтай Кульгинов. Семь лет он проработал в вашем регионе, внес свой весомый вклад в развитие ЗКО, а самое главное - здесь появились на свет трое его детей. В вашей области Алтай Сейдирович оставляет свое сердце. Решением президента страны на пост акима ЗКО назначается Гали Искалиев. Вы его хорошо знаете, он сын уважаемого человека, который был на руководящих должностях. Желаю ему процветания и успехов на новой работе. Самое главное - уметь слушать народ, строить диалог и решать все проблемы. Работа акима в первую очередь будет оцениваться созданными им рабочими местами, для этого нужно повышать доход населения, - заявил Бакытжан Сагинтаев. Алтай Кульгинов поблагодарил западноказахстанцев за поддержку, оказанную во время его работы. – Хочу поблагодарить нашего президента за доверие, постараюсь приложить все усилия во благо нашей столицы. Семь лет мы вместе с вами работали, развивали наш регион. Спасибо вам за постоянную поддержку, - отметил Алтай Кульгинов. Стоит отметить, что Гали Искалиев сын государственного деятеля Нажамедена Искалиева. Он был главой администрации Западно-Казахстанской области с 1992 по 1993 год.
Искалиев Гали Нажмеденович родился в Джаныбекском районе Уральской области в 1970 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, а также Международную академию бизнеса. В разные годы работал: старший эксперт Научно-производственного предприятия Приурального агропромкомбината (1993); Старший экономист, начальник отдела Западно-Казахстанского управления банка «Туран-Алем» (1994-1998); Директор Уральского филиала ОАО «Темирбанк» (1998-2003); Начальник Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства (01.2003-02.2004); Руководитель Западно-Казахстанского регионального инвестиционного центра «Градиент» (2004-2006); Управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (06.2006-03.2008); Вице-президент АО «Банк развития Казахстана» (03.2008-06.2009); Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (06.2009-2011); Заместитель акима Жамбылской области (03.2012-06.2014); Заместитель акима Актюбинской области (06.2014-09.2016); Директор ТОО «Центр экспертизы проектов развития г. Астаны» (2017-2018); Руководитель Управления регенерации городской среды города Астаны (с 05.2018). 18 января 2019 был назначен заместителем акима ЗКО.
Алтай Кульгинов, ранее назначенный на должность акима Нур-Султана, поблагодарил коллег за совместную работу.  