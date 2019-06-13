Как рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Ринат Кубатаев, заболеваемость корью была зарегистрирована в шести районах и городе Уральске. - 59 случаев зарегистрировано в только городе, 20 случаев в районе Байтерек, 7 случаев в Бурлинском районе, 6 в Бокейординском и по четыре случая в Сырымском и Теректинском районах, - пояснил Ринат Кубатаев. Также Ринат Кубатаев отметил, что в очагах проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Были установлены наблюдения более чем за 1,5 тысячами контактных людей, по показаниям против кори вакцинировано 166 человек. Их числа отказников привиты 39 детей.