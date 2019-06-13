Иллюстративное фото из архива "МГ" Как установлено в суде, она еще в 2017 году была лишена права на управление авто на 3 года. Срок наказания еще не истек, однако месяц назад ее поймали за рулем в нетрезвом состоянии за рулем. - Зафиксировано алкогольное опьянение «средней» степени, когда женщина управляла автомашиной марки «Лада 21214», - отметили полицейские. На суде правонарушительница полностю признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она просила применить легкую меру наказания, так как воспитывает несовешеннолетних детей. Приговором суда женщина признана виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей (50 000 тенге) и вновь с лишением права на управление транспортными средствами сроком на 3 года.