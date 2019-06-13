На областном форуме "Жас тулек-2019" первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов, поздравляя всех выпускников школы этого года, в торжественной обстановке на сцене казахского драмтеатра имени Махамбета Утемисова вручил 191 отличнику нагрудный знак "Алтын белгi". - Вы самые лучшие, пример для подражания. Этому вы обязаны не только учителям, но и вашим родителям. Уверен, что вы станете образцом выполнения патриотического долга, выберете свой путь, внесете свой вклад в развитие экономики региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, благотворной деятельности на благо нашей великой родины, – сказал первый замакима Атырауской области. Всего по области в этом году выпустились 5 227 человек. Напомним, что в прошлом году в Атырау было всего 154 обладателя "Алтын белгi". Фото предоставлено пресс-службой акимата Атырау