Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии предложили увеличить бюджет на общую сумму 5,9 миллиарда тенге. 3,8 миллиарда тенге поступят из республиканского бюджета и 2,1 миллиона тенге - из областного. Как рассказала руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города Уральск Альмира Тулегенова, из республиканского бюджета предусмотрены средства на строительство и приобретение жилья ну сумму 1,1 миллиарда тенге, в том числе и для малообеспеченных и многодетных семей. 1,2 миллиарда тенге направить на продолжение работ по реконструкции КНС-19 А в поселке Зачаганск и 621 миллион тенге на социальную поддержку населения. - Кроме того, на повышение заработной платы предусмотрено отдельным категориям гражданских и государственных служащих в сумме 1,2 миллиарда тенге, - отметила Альмира Тулегенова. Стоит отметить, с учетом изменений городской бюджет составит 50,5 миллиарда тенге.