Об этом стало известно на 32 внеочередной сессии Уральского городского маслихата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии предложили увеличить бюджет на общую сумму 5,9 миллиарда тенге. 3,8 миллиарда тенге поступят из республиканского бюджета и 2,1 миллиона тенге - из областного. Как рассказала руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города Уральск Альмира Тулегенова, из республиканского бюджета предусмотрены средства на строительство и приобретение жилья ну сумму 1,1 миллиарда тенге, в том числе и для малообеспеченных и многодетных семей. 1,2 миллиарда тенге направить на продолжение работ по реконструкции КНС-19 А в поселке Зачаганск и 621 миллион тенге на социальную поддержку населения. - Кроме того, на повышение заработной платы предусмотрено отдельным категориям гражданских и государственных служащих в сумме 1,2 миллиарда тенге, - отметила Альмира Тулегенова. Стоит отметить, с учетом изменений городской бюджет составит 50,5 миллиарда тенге.  