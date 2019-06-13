». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа 5 тысяч МРП либо лишение свободы до 5 лет, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 июня в 15.30 из Генеральной прокуратуры РК поступило сообщение о том, что в здании областной прокуратуры было заложено взрывное устройство. На место немедленно были стянуты все экстренные службы, здание было оцеплено. — Из здания были эвакуированы 42 человека. После обследования здания сообщение о бомбе не подтвердилось. Будет начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма