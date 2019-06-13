С 1981 года - Бетонщик треста «Мангышлаксельстрой-12»; 1985 - 1990 гг. - Бетонщик, водитель треста «Мангышлаксельстрой-12»; 1990-1994 гг. - Заведующий орготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК; 1994 г.- Преподаватель учебно-производственного комбината; 1994-1995 гг. - Главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата; 1995-2004 гг. - Ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО «Тупкараган»; 2004-2006 гг. - Аким Тупкараганского района; 2006-2008 гг. - Заместитель акима Мангистауской области; 2008-2012 гг. - Аким Тупкараганского района Мангистауской области; 2012-2015 гг. - Аким города Жанаозен Мангистауской области; 2015-2017 гг. - Аким города Актау; С 2017 г. - Секретарь Мангистауского областного маслихата 6 созыва (с 11.2017).

Фото с сайта damulogistics.kz Указом президента страны Трумов Серикбай Утелгенович был назначен акимом Мангистауской области. Серикбай Трумов 31 октября 2017 года был избран депутатом областного маслихата. Серикбай Утелгенович Трумов родился 3 июня 1964 в Форт-Шевченко. Был акимом города Актау. В 1992 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, КазНИТУ), получив специальность «инженер-строитель». Женат. Имеет пятерых детей и пятерых внуков.