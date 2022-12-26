Сколько иностранцев въехало в Казахстан в 2022 году

Большая часть из них - граждане России. Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы Аслан Аталыков на брифинге в МВД сообщил, что с начала года в страну въехало более пяти миллионов иностранцев. Большая часть из них, а это 2,9 миллионов человек - прибыли из соседней России. Ещё два миллиона приехали из Узбекистана и 730 тысяч подданых Кыргызстана. 330 тысяч иностранцев прибыли из Таджикистана и 90 тысяч - из Турции. - Сейчас в Казахстане временно пребывает 650 тысяч иностранцев. Почти шесть миллионов выехало из страны, - отметил Аталыков. Ранее министр труда говорила, что