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Социум

Сколько иностранцев въехало в Казахстан в 2022 году

Большая часть из них - граждане России. Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы Аслан Аталыков на брифинге в МВД сообщил, что с начала года в страну въехало более пяти миллионов иностранцев. Большая часть из них, а это 2,9 миллионов человек - прибыли из соседней России. Ещё два миллиона приехали из Узбекистана и 730 тысяч подданых Кыргызстана. 330 тысяч иностранцев прибыли из Таджикистана и 90 тысяч - из Турции. - Сейчас в Казахстане временно пребывает 650 тысяч иностранцев. Почти шесть миллионов выехало из страны, - отметил Аталыков. Ранее министр труда говорила, что
Дана Рахметова
Сколько иностранцев въехало в Казахстан в 2022 году
Большая часть из них - граждане России.
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Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы Аслан Аталыков на брифинге в МВД сообщил, что с начала года в страну въехало более пяти миллионов иностранцев. Большая часть из них, а это 2,9 миллионов человек - прибыли из соседней России. Ещё два миллиона приехали из Узбекистана и 730 тысяч подданых Кыргызстана. 330 тысяч иностранцев прибыли из Таджикистана и 90 тысяч - из Турции.
- Сейчас в Казахстане временно пребывает 650 тысяч иностранцев. Почти шесть миллионов выехало из страны, - отметил Аталыков.
Ранее министр труда говорила, что сейчас в Казахстане работают и отчисляют пенсионные взносы 22 тысячи граждан России. При этом больше всего трудовых мигрантов в Казахстане из Китая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан миграция Россия

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