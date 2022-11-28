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Социум

Сколько лет нужно копить на жильё в Уральске

Аналитики Krisha.kz подсчитали, сколько придётся копить на собственное жильё в разных городах Казахстана. Фото с сайта pexels.com Для анализа авторы использовали данные о размере средней заработной платы от Бюро национальной статистики за третий квартал 2022 года. Согласно ним, средняя зарплата уральцев составляет 303 502 тенге. Что, очевидно, далеко от реальности. В качестве примера жилья, на которое нужно накопить, взята однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров. В Уральске средняя цена составила 10,1 миллион тенге. Срок взят из расчёта, что человек будет откладывать треть зарплат
Дана Рахметова
Сколько лет нужно копить на жильё в Уральске
Аналитики Krisha.kz подсчитали, сколько придётся копить на собственное жильё в разных городах Казахстана.
Что нужно сделать в квартире, чтобы продать ее подороже?
Что нужно сделать в квартире, чтобы продать ее подороже?
Фото с сайта pexels.com Для анализа авторы использовали данные о размере средней заработной платы от Бюро национальной статистики за третий квартал 2022 года. Согласно ним, средняя зарплата уральцев составляет 303 502 тенге. Что, очевидно, далеко от реальности. В качестве примера жилья, на которое нужно накопить, взята однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров. В Уральске средняя цена составила 10,1 миллион тенге. Срок взят из расчёта, что человек будет откладывать треть зарплаты на покупку недвижимости. И выходит, что уральцы смогут купить свои квадратные метры через 9,9 лет. Самый высокий показатель по республике в Алматы - 19 лет и 7 месяцев. На втором месте — жители Шымкента, им придётся копить 18 лет. Минимальный срок накопления в Актау, жильё можно купить через 5 лет и 7 месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск

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