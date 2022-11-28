Сколько лет нужно копить на жильё в Уральске

Аналитики Krisha.kz подсчитали, сколько придётся копить на собственное жильё в разных городах Казахстана. Фото с сайта pexels.com Для анализа авторы использовали данные о размере средней заработной платы от Бюро национальной статистики за третий квартал 2022 года. Согласно ним, средняя зарплата уральцев составляет 303 502 тенге. Что, очевидно, далеко от реальности. В качестве примера жилья, на которое нужно накопить, взята однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров. В Уральске средняя цена составила 10,1 миллион тенге. Срок взят из расчёта, что человек будет откладывать треть зарплат