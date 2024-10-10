Сколько получили пострадавшие от паводков предприниматели Казахстана

Казахстанским предпринимателям, пострадавшим от паводков выплатили 10,1 млрд тенге.

— Для компенсации имущественных потерь предпринимателей из резерва правительства выделены средства в сумме 12,1 млрд тенге. На 1 октября 2024 года субъектами МСП подано 764 заявки на сумму 15 млрд тенге. По 630 заявкам на сумму порядка 12 млрд тенге принято положительное решение, из них по 615 заявкам (80,4 % от общего числа заявок) на сумму более 10,1 млрд тенге выплаты произведены в полном объеме, - сообщили в министерстве национальной экономики.