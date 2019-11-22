Сколько стоит аренда квартиры в Атырау

Самая дешевая квартира, которую можно снять на месяц, находится в районе Ак Депо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Квартира в мкр. Нурсая, которая стоит 150 тысяч тенге. Фото с сайта Krisha.kz Корреспондент «МГ» проанализировал рынок арендного жилья Атырау, представленный на сайте объявлений Krisha.kz. Самую недорогую однокомнатную квартиру можно снять в районе Ак Депо – 60 тысяч тенге в месяц. Дороже всего снимать однокомнатную квартиру в микрорайоне Нурсая – 150 тысяч тенге в месяц. Если искать двухкомнатные квартиры, самое выгодное предложение – жилье в микрорайоне Авангард-3 за