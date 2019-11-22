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Социум

Сколько стоит аренда квартиры в Атырау

Самая дешевая квартира, которую можно снять на месяц, находится в районе Ак Депо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Квартира в мкр. Нурсая, которая стоит 150 тысяч тенге. Фото с сайта Krisha.kz Корреспондент «МГ» проанализировал рынок арендного жилья Атырау, представленный на сайте объявлений Krisha.kz. Самую недорогую однокомнатную квартиру можно снять в районе Ак Депо – 60 тысяч тенге в месяц. Дороже всего снимать однокомнатную квартиру в микрорайоне Нурсая – 150 тысяч тенге в месяц. Если искать двухкомнатные квартиры, самое выгодное предложение – жилье в микрорайоне Авангард-3 за
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Сколько стоит аренда квартиры в Атырау
Самая дешевая квартира, которую можно снять на месяц, находится в районе Ак Депо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Квартира в мкр. Нурсая, которая стоит 150 тысяч тенге. Фото с сайта Krisha.kz Корреспондент «МГ» проанализировал рынок арендного жилья Атырау, представленный на сайте объявлений Krisha.kz. Самую недорогую однокомнатную квартиру можно снять в районе Ак Депо – 60 тысяч тенге в месяц. Дороже всего снимать однокомнатную квартиру в микрорайоне Нурсая – 150 тысяч тенге в месяц. Если искать двухкомнатные квартиры, самое выгодное предложение – жилье в микрорайоне Авангард-3 за 65 тысяч в месяц. Наиболее дорогие квартиры на проспекте Сатпаева – более 300 тысяч тенге в месяц. В среднем двухкомнатную квартиру в Атырау можно снять за 130 тысяч тенге. Недорогие трехкомнатные квартиры можно арендовать в поселке городского типа Балыкши – 60 тысяч тенге в месяц. Дороже всего трехкомнатные квартиры сдаются в арендe в жилищном комплексе «Гранд Атырау» по улице Кулманова. Стоимость аренды за месяц варьируется от полумиллиона до миллиона тенге. В среднем аренда трехкомнатной квартиры в Атырау обойдется в 150 тысяч тенге. Однако следует напомнить, что на рынке недвижимости работают и недобросовестные специалисты. В последнее время также активизировались интернет-мошенники, которые просят перечислить залог за несуществующие квартиры. Перед тем, как оплатить аренду, необходимо заключить договор и проверить правоустанавливающие документы на квартиру. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Илона АРУТЮНЯН
квартира микрорайон

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