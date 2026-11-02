Сколько стоит квадратный метр в Уральске и что происходит с ценами на квартиры в Казахстане

В Уральске ценники на "вторичку" фактически замерли на месте. По данным Krisha.kz, в октябре квадратный метр в городе обходился покупателям в среднем в 346 568 тенге. За месяц жильё незначительно подешевело - всего на 0,5%, а если сравнивать с началом года, ценник просел на 0,2%. Годовой прирост остался символическим - 0,1%.

В целом по Казахстану октябрь на рынке недвижимости прошёл без резких скачков. Вторичный рынок вошёл в фазу стагнации: средняя стоимость квадратного метра по стране за месяц изменилась лишь на 0,1%.

С начала года казахстанские квартиры успели подорожать на 2,4%, а в годовом выражении ценники поднялись на 6%. Однако ситуация от региона к региону кардинально отличается.

Где жильё стремительно дорожает

Главным локомотивом роста цен в стране неожиданно стал Кокшетау: с января "вторичка" там подорожала на 10,9%, а за год взлетела сразу на 14,5%. Квадратный метр в городе сейчас оценивают в 369,3 тысячи тенге.

Не отстаёт и столица. В Астане зафиксировали рекордный ценник с начала года - 618 253 тенге за квадратный метр. За десять месяцев жильё в главном городе страны прибавило в цене 8,1%, а за год - внушительные 14,4%.

В число лидеров по росту цен также стабильно входят Павлодар (+9,1% за год), Костанай (+8,6%) и Караганда (+10,3%).

Где ценники пошли вниз

Пока столица бьёт рекорды, в мегаполисах и на западе страны квартиры постепенно дешевеют.

В Алматы и Шымкенте с начала года квадратный метр скинул около 1,1-1,3%. Правда, южная столица всё ещё удерживает статус самого дорогого города Казахстана - средняя цена предложения здесь достигает 794 965 тенге за квадрат.

Заметнее всего цены просели на западе республики:

Актау: минус 7% с начала года (квадратный метр стоит 395 195 тенге);

Актобе: минус 3,8% с начала года (312 678 тенге за кв. м);

Атырау: минус 2,2% с начала года (408 640 тенге за кв. м).

Самые бюджетные квартиры в Казахстане по-прежнему продают в Кызылорде - там квадратный метр в среднем обходится в 261 988 тенге.