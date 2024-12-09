Сколько стоит новогодний корпоратив в Уральске

По традиции коллективы рассматривают различные варианты новогоднего корпоратива, кто-то предпочитает активный отдых на турбазах, но большинство за то, чтобы провести этот вечер в кафе и ресторанах. Как правило на корпоративах предлагают два горячих, три салата, закуски и чай со сладостями.

По традиции коллективы рассматривают различные варианты новогоднего корпоратива, кто-то предпочитает активный отдых на турбазах, но большинство за то, чтобы провести этот вечер в кафе и ресторанах.

Как правило, на корпоративах предлагают два горячих, три салата, закуски и чай со сладостями. Есть и исключения, когда напитки и алкоголь можно принести с собой. В общем, правила у всех разные, но рестораторы предлагают не только праздничную программу с топовыми ведущими, но и розыгрыши подарков, в том числе: бытовая техника, украшения из золота и серебра, сертификаты в салоны, на косметику и даже посуду.

Практически во всех кафе и ресторанах корпоративные вечера начнутся с 24 декабря и продолжатся до 31 декабря. Некоторые рестораторы в этом году и вовсе отказались от проведения корпоративов, сославшись на то, что они не могут тягаться с крупным бизнесом.

В Уральске цены разнятся, самые бюджетное новогоднее застолье можно провести в кафе и банкетных залах, где стоимость начинается от 10 тысяч тенге и выше за одного человека. Небольшие рестораны готовы принять гостей за 12-18 тысяч тенге. Самые крупные рестораны удивляют гостей не только вкусной кухней и оригинальной подачей блюд, а также приглашает ведущих из других городов. Цены на такое новогоднее удовольствие составляют от 20 тысяч тенге и выше.

К слову, также есть рестораторы, которые предлагают бронировать столики в Новогоднюю ночь. Бронь одного такого столика на 3-4 человека составляет от 50 тысяч тенге.