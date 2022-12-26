- На рынке есть специалисты, которые берут костюмы напрокат, подают объявления и ездят по квартирам поздравлять детей. Работа аниматора куда больше - надо создать детям сказку. Я по образованию педагог-психолог, мой напарник заканчивал курсы актёрского мастерства в Алматы. Мы можем удержать внимание любого ребёнка. А дети бывают разные. Мы работаем даже с детьми особенными, которые боятся вступать в контакт с незнакомцами, - говорит Нина.Что касается костюма, то по словам Нины, наряд её и Дедушки Мороза был сшит на заказ за 230 тысяч тенге. За двухнедельный новогодний «чёс» они трижды отдают костюмы на химчистку, чтобы сохранить идеальный вид.
Сколько стоит пригласить Деда Мороза на праздник в Уральске
Минимальная стоимость - восемь тысяч тенге. Изображение Photorama с сайта Pixabay Журналисты портала «Мой ГОРОД» изучили объявления - как аниматоры предлагают развлечь детей в канун Нового года. 8 000 тенге. За эти деньги к вам приедет один Дед Мороз, Снегурочки с ним не будет. Программу предлагают «стандартную», которая мало чем отличается от школьной ёлки с той лишь разницей, что здесь она персонально для вас. В поздравление входит: дети и взрослые дружно зовут главного героя, знакомятся, ребёнок читает «небольшой стишок», Дед Мороз водит хоровод и вручает ваш подарок. Также предлагается фот