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Социум

Сколько стоит пригласить Деда Мороза на праздник в Уральске

Минимальная стоимость - восемь тысяч тенге. Изображение Photorama с сайта Pixabay Журналисты портала «Мой ГОРОД» изучили объявления - как аниматоры предлагают развлечь детей в канун Нового года. 8 000 тенге. За эти деньги к вам приедет один Дед Мороз, Снегурочки с ним не будет. Программу предлагают «стандартную», которая мало чем отличается от школьной ёлки с той лишь разницей, что здесь она персонально для вас. В поздравление входит: дети и взрослые дружно зовут главного героя, знакомятся, ребёнок читает «небольшой стишок», Дед Мороз водит хоровод и вручает ваш подарок. Также предлагается фот
gorod
Сколько стоит пригласить Деда Мороза на праздник в Уральске
Минимальная стоимость - восемь тысяч тенге.
Сколько стоит пригласить Деда Мороза на праздник в Уральске
Сколько стоит пригласить Деда Мороза на праздник в Уральске
Изображение Photorama с сайта Pixabay Журналисты портала «Мой ГОРОД» изучили объявления - как аниматоры предлагают развлечь детей в канун Нового года. 8 000 тенге. За эти деньги к вам приедет один Дед Мороз, Снегурочки с ним не будет. Программу предлагают «стандартную», которая мало чем отличается от школьной ёлки с той лишь разницей, что здесь она персонально для вас. В поздравление входит: дети и взрослые дружно зовут главного героя, знакомятся, ребёнок читает «небольшой стишок», Дед Мороз водит хоровод и вручает ваш подарок. Также предлагается фотосессия. 12 000 тенге. Тут Дед Мороз уже будет не одинок, а приедет со Снегурочкой. Представление длится около двадцати минут и в него входит: появление Снегурочки под праздничную музыку, игра в загадки, приветствие Деда Мороза, поздравление и вручение подарка, хоровод, ещё одна тематическая игра и фотосессия. 18 000 тенге. Здесь также приедут Дед Мороз и Снегурочка. За полчаса программы предлагается приветствие, разнообразные игры, некий флешмоб, прослушивание Дедом Морозом и Снегурочкой стишка, а после вручение подарка и фото память. Как рассказала аниматор Нина, поздравляющая детей под Новый Год уже шестой год, цена обычно зависит от опыта и качества костюмов.
- На рынке есть специалисты, которые берут костюмы напрокат, подают объявления и ездят по квартирам поздравлять детей. Работа аниматора куда больше - надо создать детям сказку. Я по образованию педагог-психолог, мой напарник заканчивал курсы актёрского мастерства в Алматы. Мы можем удержать внимание любого ребёнка. А дети бывают разные. Мы работаем даже с детьми особенными, которые боятся вступать в контакт с незнакомцами, - говорит Нина.
Что касается костюма, то по словам Нины, наряд её и Дедушки Мороза был сшит на заказ за 230 тысяч тенге. За двухнедельный новогодний «чёс» они трижды отдают костюмы на химчистку, чтобы сохранить идеальный вид. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фёдор Ситковский
Уральск Дед Мороз

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