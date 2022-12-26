Сколько стоит пригласить Деда Мороза на праздник в Уральске

Минимальная стоимость - восемь тысяч тенге. Изображение Photorama с сайта Pixabay Журналисты портала «Мой ГОРОД» изучили объявления - как аниматоры предлагают развлечь детей в канун Нового года. 8 000 тенге. За эти деньги к вам приедет один Дед Мороз, Снегурочки с ним не будет. Программу предлагают «стандартную», которая мало чем отличается от школьной ёлки с той лишь разницей, что здесь она персонально для вас. В поздравление входит: дети и взрослые дружно зовут главного героя, знакомятся, ребёнок читает «небольшой стишок», Дед Мороз водит хоровод и вручает ваш подарок. Также предлагается фот