87 многоэтажек Атырау временно остались без тепла

На теплопроводе выявили дефект. Иллюстративное из архива "МГ" Заведующий сектором городского отдела ЖКХ Темирлан Аубакиров сообщил, что подача тепла приостановлена сегодня, 26 декабря, в 11:30. Без отопления временно находятся жители 87 многоэтажек в микрорайоне Нурсая и здание школы №40. - ... в связи с выявлением дефекта. Подача будет возобновлена после ремонтных работ. В частности, прекращена подача тепла в дома №1-27, №55-70, №80-11, №112-121 и дома по адресу Нарынбаева 17, 15, а также Маденова 14а, - сказал Аубакиров в РСК Атырауской области. Ремонт участка ведут 15 сотрудников АО «Атырау