- ... в связи с выявлением дефекта. Подача будет возобновлена после ремонтных работ. В частности, прекращена подача тепла в дома №1-27, №55-70, №80-11, №112-121 и дома по адресу Нарынбаева 17, 15, а также Маденова 14а, - сказал Аубакиров в РСК Атырауской области.Ремонт участка ведут 15 сотрудников АО «Атырауские тепловые сети». В начале декабря жители девяти домов этого же микрорайона уже оставались без тепла. После выяснилось, что руководство коммунального обслуживания жилых домов не проводило своевременную диагностику системы отопления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
87 многоэтажек Атырау временно остались без тепла
На теплопроводе выявили дефект. Иллюстративное из архива "МГ" Заведующий сектором городского отдела ЖКХ Темирлан Аубакиров сообщил, что подача тепла приостановлена сегодня, 26 декабря, в 11:30. Без отопления временно находятся жители 87 многоэтажек в микрорайоне Нурсая и здание школы №40. - ... в связи с выявлением дефекта. Подача будет возобновлена после ремонтных работ. В частности, прекращена подача тепла в дома №1-27, №55-70, №80-11, №112-121 и дома по адресу Нарынбаева 17, 15, а также Маденова 14а, - сказал Аубакиров в РСК Атырауской области. Ремонт участка ведут 15 сотрудников АО «Атырау