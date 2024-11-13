Сколько зарабатывают казахстанские акимы, министры и боссы

Средняя номинальная заработная плата руководителя организации в Казахстане в текущем году составила 788,7 тысяч тенге — на 10,3% больше, чем в 2023-м.

Средняя номинальная заработная плата руководителя организации в Казахстане в текущем году составила 788,7 тысяч тенге — на 10,3% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщает аналитический портала Finprom.

При сопоставлении этого показателя со средней номинальной зарплатой по экономике можно отметить, что отличаются они почти в 2 раза. Если быть точнее, отношение зарплаты начальников к средней по стране в текущем году составило 1,96. Примечательно, что в 2020-м эта разница была чуть более ощутимой: в 2,43 раза. С того времени разрыв постепенно уменьшается.

При этом зарплатой в 788,7 тысяч тенге могут похвастаться руководители компаний не в каждой отрасли и далеко не в каждом регионе. Скорее эта сумма — среднее между очень высокими зарплатами топ-менеджеров нацкомпаний и корпораций и относительно небольшими доходами руководителей средних и малых предприятий. Например, есть в Казахстане руководители филиалов компаний с ежемесячной зарплатой в 14,3 миллиона тенге, директора фирм, зарабатывающие 10 миллионов тенге, и начальники центров социального обслуживания с зарплатой в 364,2 тысяч тенге.

Как отмечают аналитики, зарплата более 788,7 тысяч тенге наблюдается у руководителей только в пяти самых крупных или активно развивающихся регионах РК. Самую большую зарплату получают начальники в Алматы: более 1,2 миллиона тенге. Меньше миллиона зарабатывают нефтяные боссы: в Атырауской области показатель составляет 983,5 тысяч тенге, в Мангистауской — 791 тысяч тенге. Примерами для целеполагания также можно считать шефов астанинских компаний, каждый месяц они получают 853,8 тысяч тенге.

Разбивка по отраслям экономики тоже сильно дифференцирует доходы руководителей. Самые высокие зарплаты среди боссов — у директоров табачных фабрик (3,9 млн тг) и фармацевтических компаний (3,2 млн тг). Нефтяная отрасль по величине зарплат начальников находится только на третьем месте: 2,1 млн тг. Вдвое больше среднего получают директора автозаводов (1,7 млн тг) и угледобывающих компаний (1,7 млн тг), руководители банков и страховых компаний (1,6 млн тг), а также начальники в IT-организациях (1,5 млн тг).

Самые невысокие в сравнении с другими руководителями зарплаты наблюдаются у тех, кто управляет разными социальными организациями (297,5 тыс. тг), а также у заведующих детских садов (319,2 тыс. тг) и глав ветеринарных клиник (348,1 тыс. тг). Впрочем, в разного рода бюджетных организациях зарплаты руководителей подразделений тоже далеки от среднего показателя. Директора школ зарабатывают 384,5 тыс. тг, главврачи больниц — 507 тыс. тг, начальники госучреждений — 461,3 тыс. тг.

Максимально высокая зарплата среди чиновников — у премьер-министра страны и его замов: по 2,5 млн тг в месяц. Акимы областей получают в среднем 1,7 млн тг, министры — 1,5 млн тг, депутаты Мажилиса — 1,3 млн тг, Сената — 1,1 млн тг. Это официальная информация, которая опубликована БНС и находится в открытом доступе.

Значительно ниже на их фоне выглядят зарплаты руководителей организаций в Жамбылской (496,5 тыс. тг), Северо-Казахстанской (517,2 тыс. тг) и Туркестанской (526 тыс. тг) областях. До 600 тыс. тг зарабатывают и начальники в Шымкенте, а также в Улытауской, Кызылординской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

Следующий блок мы подготовили специально для тех, кто стремится быть боссом ради того, чтобы получать самую высокую зарплату. Судя по статистическим отчётам, в Казахстане есть много разных профессий, которые приносят умельцам доходы даже выше, чем у руководителей. Главное требование — стать лучшим в своей сфере, обладать глубокими знаниями, опытом, производить уникальные продукты и услуги. Для примера выбрали несколько таких специалистов в трёх отраслях экономики: горнодобывающей промышленности, строительстве, информации и связи.

Каждая из сфер имеет свои особенности. Например, в строительстве больше, чем у руководителей компаний, зарплата у инженеров высшей категории, которые отвечают за строительные работы и безопасность (1,8 млн тг), технадзор (до 3,7 млн тг) и технику безопасности (1,2 млн тг). В добывающей промышленности в топ обладателей самых высоких зарплат входят также специалисты высокой квалификации в инженерии (до 8,6 млн тг) и технологическом обеспечении (до 4,2 млн тг).

Любопытные результаты удалось получить при формировании такого списка в сфере информации и связи, где средняя зарплата руководителя составляет 1,1 млн тг. При изучении отчётов список профессий в IT, обладатели которых получают больше этой суммы, оказался настолько длинным, что пришлось выбирать из него только самые интересные и даже, можно сказать, экстраординарные профессии.

О том, что хорошие программисты, IT-архитекторы и frontend-разработчики получают больше 1 млн тг, мы писали уже не раз. Помимо них, высокими зарплатами в этой сфере могут похвастаться бизнес-аналитики (до 1,4 млн тг), аниматоры (до 1,8 млн тг) и художники компьютерной графики (до 1,4 млн тг).

Необычной профессией в отрасли с самой впечатляющей зарплатой можно назвать специалиста по инженерной психологии. Такой эксперт, знающий, как сделать так, чтобы технические системы работали лучше и приносили больше денег компании, зарабатывает 15,3 млн тг — в 35 раз больше средней зарплаты в стране.