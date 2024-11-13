Двух застройщиков осудили за мошенничество в ЗКО

В Уральском городском суде рассмотрели дело о двух обвиняемых, которые за четыре года собрали с граждан почти полмиллиарда тенге на строительство домов, но так и не выполнили свои обещания. 34 пострадавших продали свои дома и вложили деньги в строительство таунхаусов, однако застройщики либо не начинали строительство, либо не завершили его. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Для привлечения средств обвиняемые размещали объявления в интернете, выдавая себя за успешных предпринимателей, но на самом деле не имели ни участков, ни нужных документов. Получив деньги от дольщиков, они обещали построить несколько жилых комплексов, но вместо этого присвоили около 500 миллионов тенге.

Мошенничество вскрылось после жалоб пострадавших, которые так и не получили свои квартиры. Обвиняемые заявили, что их отношения с клиентами были гражданско-правовыми.

Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил к 7 и 6 годам лишения свободы с обязанностью возместить ущерб. После апелляции наказание одному из осужденных было снижено до 6 лет 8 месяцев.

Приговор вступил в силу.