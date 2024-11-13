Исламский банк развития инвестирует 1,15 млрд долларов в водную сферу Казахстана

Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю.
Кроме того, Исламский банк развития выделит безвозмездный грант в размере 3,5 млн долларов на развитие водной отрасли Казахстана.
Также банк примет участие в реализации разработанного министерством водных ресурсов и ирригации проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов». Ранее стороны подписали протокол переговоров по первому этапу проекта.
Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство 4-х новых и реконструкцию 4-х действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища.
Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу и в Астане.
Кроме того, проект предусматривает техническое сотрудничество между Исламским банком развития и министерством в изучении проблем водных и речных бассейнов Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, а также оценку внедрения систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов.
В том числе планируется техническое оснащение республиканского государственного предприятия «Казводхоз» и строительство центра автоматизации для усовершенствования управления водными ресурсами.
«Глава государства не раз подчеркивал важность привлечения инвестиций в водную отрасль. Перед нами стоит задача по модернизации и адаптации водной инфраструктуры к происходящим климатическим изменениям. Финансирование таким авторитетным институтом как Исламский банк развития свидетельствует о высоком доверии к нашей стране, выстроенной инвестиционной политике и проводимым социально-экономическим реформам», — отметил Нурлан Байбазаров.