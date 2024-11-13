Исламский банк развития инвестирует 1,15 млрд долларов в водную сферу Казахстана

Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю.

Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю.

Кроме того, Исламский банк развития выделит безвозмездный грант в размере 3,5 млн долларов на развитие водной отрасли Казахстана.

Также банк примет участие в реализации разработанного министерством водных ресурсов и ирригации проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов». Ранее стороны подписали протокол переговоров по первому этапу проекта.

Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство 4-х новых и реконструкцию 4-х действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища.

Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу и в Астане.

Кроме того, проект предусматривает техническое сотрудничество между Исламским банком развития и министерством в изучении проблем водных и речных бассейнов Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, а также оценку внедрения систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов.

В том числе планируется техническое оснащение республиканского государственного предприятия «Казводхоз» и строительство центра автоматизации для усовершенствования управления водными ресурсами.