Скончалась кошка, которой живодёр из Актау прыгнул на голову
Волонтёры заявляют, что сделали всё возможное для спасения животного.
Фото aktau_pets в Instagram
18 октября актауские волонтёры сообщили, что скончалась кошка, ставшая жертвой живодёра.
- Её маленький организм не выдержал. Я не смогла её отмолить у смерти. Я благодарю всех ветеринаров, кто были на связи и давали рекомендации и назначения. Всё было сделано согласно протоколу. Если я в чем то перед ней виновата и где-то приняла неверные решения - я отвечу на том свете за это, - написала зоозащитник проекта .
История кошки по кличке Живуля-Айгуля
Четвёртого октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошки. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали - им оказался 35-летний мужчина. В содеянном он сознался, в ту ночь, как выяснилось, был пьян. Подсудимого приговорили к общественным работам на 60 часов.
Приговор суда тогда возмутил известного адвоката Джохара Утебекова.
- Это издевательство над законом. Это преступление (статья 316 часть 3 пункт пять УК РК - жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершённое публично). Почему же прокуратура Актау вменила садисту всего лишь проступок (статья 316 часть 1 УК РК - жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье) МВД сообщило, что живодёр был пьян. Куда прокурор дел это отягчающее обстоятельство? Как бросивший вызов обществу преступник получил от судьи жалкие 60 часов махания метлой? Почему прокуроры и судьи так ему потворствуют? - написал Утебеков.
В пресс-службе суда ему ответили, что назначили наказание с учётом смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства органом следствия и прокурором не вменены. Суд по своей инициативе не может вменить отягчающие обстоятельства, в том числе состояние алкогольного опьянения. Приговор в законную силу не вступил.
14 октября Утебеков сообщил, что прокуратура Актау подала апелляцию на приговор живодёру.
Стоит отметить, что в статье о жестком обращении с животным есть отдельный пункт - «повлекшее его гибель». Если мужчину будут судить по этой статье, то максимальное наказание, которое он понесёт - 15 суток ареста.
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