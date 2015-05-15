Скончалась легенда блюза Би Би Кинг

Легендарный блюзовый гитарист Би Би Кинг умер в американском городе Лас-Вегасе. На момент смерти ему было 89 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на юриста музыканта Брента Брайсона. По его словам, Би Би Кинг скончался во сне. Произошло это в его собственном доме примерно в 21:40 четверга по местному времени. Би Би Кинг страдал диабетом последние 20 лет своей жизни. Отмечается, что в минувшем апреле пожилой музыкант был доставлен в одну из больниц Лас-Вегаса в связи с обострением диабета. По некоторым данным, причиной госпитализации стало обезвоживание организма, вызванное заболевани