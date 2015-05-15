Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Скончалась легенда блюза Би Би Кинг

Легендарный блюзовый гитарист Би Би Кинг умер в американском городе Лас-Вегасе. На момент смерти ему было 89 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на юриста музыканта Брента Брайсона. По его словам, Би Би Кинг скончался во сне. Произошло это в его собственном доме примерно в 21:40 четверга по местному времени. Би Би Кинг страдал диабетом последние 20 лет своей жизни. Отмечается, что в минувшем апреле пожилой музыкант был доставлен в одну из больниц Лас-Вегаса в связи с обострением диабета. По некоторым данным, причиной госпитализации стало обезвоживание организма, вызванное заболевани
gorod
Скончалась легенда блюза Би Би Кинг
91d33f83_1
91d33f83_1
Легендарный блюзовый гитарист Би Би Кинг умер в американском городе Лас-Вегасе. На момент смерти ему было 89 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на юриста музыканта Брента Брайсона. По его словам, Би Би Кинг скончался во сне. Произошло это в его собственном доме примерно в 21:40 четверга по местному времени. Би Би Кинг страдал диабетом последние 20 лет своей жизни. Отмечается, что в минувшем апреле пожилой музыкант был доставлен в одну из больниц Лас-Вегаса в связи с обострением диабета. По некоторым данным, причиной госпитализации стало обезвоживание организма, вызванное заболеванием.Блюзовый музыкант Би Би Кинг страдал от диабета второго типа в течение 20 лет. В прошлом году он вынужденно прекратил концертную деятельность по состоянию здоровья. BPlsqo2bk2M Би Би Кинг - известный американский блюзовый гитарист, певец, автор песен. Поклонники его творчества называют музыканта королём блюза. Согласно результатам опроса журнала Rolling Stone, проведённого в 2011 году, Би Би Кинг находится на шестом месте в списке "100 лучших гитаристов всех времен". Источник: ТопНьюс

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article