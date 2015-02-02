6fef347f_1 (1)На момент смерти ему было 55 лет. Накануне в российской столице в возрасте 55 лет ушел из жизни известный телеведущий Сергей Антипов, запомнившийся телезрителям, прежде всего, как ведущий "Программы А", выходившей на телеканале РТР с 1989-го по 1999 год. За время существования проекта в нём приняли участие практически все известные отечественные рок-музыканты. Затем программа стала выходить на канале ТВ-Центр под названием "К 10-летию Программы А". До этого Антипов также имел большой опыт работы на телевидении. Так, среди прочего, он был режиссёром трансляций концертов известных отечественных и зарубежных звёзд, среди которых такие знаменитости, как Монтсеррат Кабалье, Тины Тёрнер, Дэвида Боуи, Патрисии Каас и другие, сообщают "Вести". Кроме того, он организовывал и проводил прямые трансляции церемоний вручения премий "ТЭФИ", "Ника", фестивалей "Кинотавр", "Славянский базар", а также "Евровидения" и других фестивалей. Источник: topnews.ru