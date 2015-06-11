Скончался Кристофер Ли сыгравший Сарумана во «Властелине колец»

Сердце звезды остановилось в воскресенье, однако о его смерти стало известно только сегодня сообщает SUPER. Культовый американский актер Кристофер Ли, известный ролью мага Сарумана в сиквелах «Властелин колец» и «Хоббит», скончался на 94-м году жизни. Как сообщают иностранные издания, звезду фантастических кинокартин, снятых по романам Джона Толкина, несколько дней назад доставили больницу с сердечной недостаточностью. Кристофер Ли скончался в одной из больниц Лондона несколько дней назад — в воскресенье. Фото ru.lotr.wikia.com