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Шоу-бизнес

Скончался Кристофер Ли сыгравший Сарумана во «Властелине колец»

Сердце звезды остановилось в воскресенье, однако о его смерти стало известно только сегодня сообщает SUPER. Культовый американский актер Кристофер Ли, известный ролью мага Сарумана в сиквелах «Властелин колец» и «Хоббит», скончался на 94-м году жизни. Как сообщают иностранные издания, звезду фантастических кинокартин, снятых по романам Джона Толкина, несколько дней назад доставили больницу с сердечной недостаточностью. Кристофер Ли скончался в одной из больниц Лондона несколько дней назад — в воскресенье. Фото ru.lotr.wikia.com
gorod
Скончался Кристофер Ли сыгравший Сарумана во «Властелине колец»
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Сердце звезды остановилось в воскресенье, однако о его смерти стало известно только сегодня сообщает SUPER.   Культовый американский актер Кристофер Ли, известный ролью мага Сарумана в сиквелах «Властелин колец» и «Хоббит», скончался на 94-м году жизни. Как сообщают иностранные издания, звезду фантастических кинокартин, снятых по романам Джона Толкина, несколько дней назад доставили больницу с сердечной недостаточностью. Кристофер Ли скончался в одной из больниц Лондона несколько дней назад — в воскресенье.
Фото ru.lotr.wikia.com
Фото ru.lotr.wikia.com
 Фото ru.lotr.wikia.com

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