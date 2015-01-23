Известному в Западно-Казахстанской области тренеру по футболу и хоккею с мячом Михаилу КОМКОВУ в этом году исполнилось бы 67 лет. Однако в последние годы ветеран спорта продолжал работать в областной детско-юношеской спортивной школе и готовить спортсменов по хоккею с мячом. Стоит отметить тот вклад в развитие уральского спорта, который внес КОМКОВ за годы своей жизни. Он сыграл в девяти сезонах (1976-1986 годы) в составе уральской команды мастеров по хоккею с мячом. На его счету 110 голов, забитых в официальных матчах. КОМКОВ является первым хоккеистом, кто достиг рубежа в 100 голов. Михаил Васильевич является чемпионом Казахской ССР 1976 года по хоккею с мячом. В 1997 году Михаил КОМКОВ занимал должность главного тренера национальной сборной команды РК по хоккею с мячом на чемпионате мира. Тогда казахстанская команда стала четвертой. Также в 90-е годы он был главным тренером уральской команды. Михаил Васильевич подготовил немало спортсменов по футболу, которые выступали и выступают до сих пор в команде мастеров. Кроме того, ветеран спорта является неоднократным чемпионом нашего города и области по многоборью ГТО. Похороны ветерана спорта пройдут сегодня, 23 января.