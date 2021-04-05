Скорая помощь застряла в грязи в Уральске

Машина скорой помощи застряла в грязи 4 апреля днем в п. Деркул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На официальной странице ДЧС ЗКО в Facebook опубликована информация о том, что 4 апреля в 15:29 в центр оперативного управления силами и техникой ГУ «ЗКО ДЭС и СГД (Уральск)» МЧС Республики Казахстан поступило сообщение о том, что застряла скорая помощь. Скорая помощь застряла в грязи на улице Сокпакбаева, 66 в поселке Деркул. Прибывшие на место происшествия пожарные вытащили скорую помощь на спецмашине. На место происшествия выехали 5 сотрудников и 1 единица техники. Работа была заверше