Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Скорая помощь застряла в грязи в Уральске

Машина скорой помощи застряла в грязи 4 апреля днем в п. Деркул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На официальной странице ДЧС ЗКО в Facebook опубликована информация о том, что 4 апреля в 15:29 в центр оперативного управления силами и техникой ГУ «ЗКО ДЭС и СГД (Уральск)» МЧС Республики Казахстан поступило сообщение о том, что застряла скорая помощь. Скорая помощь застряла в грязи на улице Сокпакбаева, 66 в поселке Деркул. Прибывшие на место происшествия пожарные вытащили скорую помощь на спецмашине. На место происшествия выехали 5 сотрудников и 1 единица техники. Работа была заверше
Дана Рахметова
Скорая помощь застряла в грязи в Уральске
Машина скорой помощи застряла в грязи 4 апреля днем в п. Деркул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скорая помощь застряла в грязи в Уральске
Скорая помощь застряла в грязи в Уральске
На официальной странице ДЧС ЗКО в Facebook опубликована информация о том, что 4 апреля в 15:29 в центр оперативного управления силами и техникой ГУ «ЗКО ДЭС и СГД (Уральск)» МЧС Республики Казахстан поступило сообщение о том, что застряла скорая помощь. Скорая помощь застряла в грязи на улице Сокпакбаева, 66 в поселке Деркул. Прибывшие на место происшествия пожарные вытащили скорую помощь на спецмашине. На место происшествия выехали 5 сотрудников и 1 единица техники. Работа была завершена в 16:02.
Скорая помощь застряла в грязи в Уральске
Скорая помощь застряла в грязи в Уральске
Скорая помощь застряла в грязи в Уральске
Скорая помощь застряла в грязи в Уральске
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото взяты с официальной страницы ДЧС ЗКО в Facebook
скорая помощь грязь

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article