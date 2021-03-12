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Социум

Скорая попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший

Фото разбитой машины скорой помощи утром появилось в социальных сетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, в результате аварии один человек погиб. - 29-летний пострадавший в реанимации, он в коме, подключен в аппарату ИВЛ, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, еще двое пострадавших в травматологии. У 27-летнего пациента закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки. Женщина 1962 года рождения получила сотрясение головного мозга, перелом бедренной кости, ее состояние врачи оценивают как средн
gorod
Скорая попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
Фото разбитой машины скорой помощи утром появилось в социальных сетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, в результате аварии один человек погиб. - 29-летний пострадавший в реанимации, он в коме, подключен в аппарату ИВЛ, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, еще двое пострадавших в травматологии. У 27-летнего пациента закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки. Женщина 1962 года рождения получила сотрясение головного мозга, перелом бедренной кости, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области. Пока не известно, были ли в машине пациенты и врачи и пострадали ли они. Другие подробности аварии выясняются.
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
&quot;Скорая&quot; попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший
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ДТП скорая

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