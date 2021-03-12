Скорая попала в аварию в Актюбинской области. Есть погибший

Фото разбитой машины скорой помощи утром появилось в социальных сетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, в результате аварии один человек погиб. - 29-летний пострадавший в реанимации, он в коме, подключен в аппарату ИВЛ, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, еще двое пострадавших в травматологии. У 27-летнего пациента закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки. Женщина 1962 года рождения получила сотрясение головного мозга, перелом бедренной кости, ее состояние врачи оценивают как средн