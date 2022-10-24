Скотокрада задержали в ЗКО

Подозреваемый успел похитить пять голов лошадей с вольного выпаса. Фото предоставлено ДП ЗКО По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, мужчина за один месяц успел украсть пять лошадей с вольного выпаса вблизи Акобинского сельского округа Жанибекского района ЗКО. Сумма ущерба составила 2,8 миллиона тенге. Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 188-1 УК РК "Скотокрадство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.