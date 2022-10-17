Козайым, Жанайым, Бегайым тройняшки, три годика

- Однажды произошёл забавный случай, впотьмах бабушка забрала в свою комнату Козайым. Папа услышал, что кто-то горько плачет, и, не разобравшись, что это двухлетняя Бегайым, хотел забрать дочь, которая стояла возле запертой бабушкиной двери. Но Бегайым упорно сопротивлялась. Разговаривать-то ещё не умеет, но просит открыть дверь. Оказалось, что Козайым преспокойно лежит на кровати сестрички, пока та страдает. Подмена была обнаружена и Козайым выдворена на свое место, - рассказывает Дина, мама тройни.

- Бывает, что в садике воспитатели дают ей одежду, а она говорит: «это не моё!». Козайым и Жанайым зная привычки сестры, стараются не путать и не заимствовать её вещи. Это касается всего - ложек, чашек, обуви.

Мария и Александра, близнецы, 11 лет

- Возможно, я сама для себя так решила, что Маша у нас старшая, а Саша - младшенькая, поэтому ей нужно больше потакать. Маша просто рассуждает серьёзнее, тогда как Саша позволяет себе больше ребячиться. Но, бывает и наоборот, - говорит Катерина.

- Сейчас причёски у них одинаковые, но, если кто-то хочет подстричься, я предполагаю, что и вторая тоже последует примеру, но та отказывается. Я всё чаще ловлю себя на мысли, что пора дать им больше свободы выбора в выражении себя, - говорит мама Саши и Маши.

Алимбек и Алибек, близнецы, 35 лет

- Если кто-то один заболевал, через короткое время к нему присоединялся второй и никакой карантин не спасал. Что интересно, когда начался коронавирус, мальчики заболели практически в одно время, хотя живут в разных городах, - говорит Зумрад.

Полина и Игнат, двойняшки, 6 лет

- У них очень редко возникают конфликты, как например, в паре однополых детей, - говорит Светлана. – У нас есть группа в Whatsapp, где собрались мамы близнецов и двойняшек. Их мамы рассказывают, что между близнецами часто возникает конфликт, потому что они конкурируют.

- Недавно вышли в магазин с ребятами, но вставшая в позу Полина рассердила меня. Я на неё психанула, и ушла. Возвращаюсь обратно и вижу, как Полина преспокойно играется с девочками во дворе, а Игната нет. Поднимаюсь домой и вижу, как тот плачет. Спрашиваю, что случилось, а он отвечает: «Полина так плакала!» - рассказывает мама двойни.

Валентина и Галина Фёдоровны, близнецы, 77 лет

- Такого не было, чтобы в школе она за меня урок отвечала, нас там различали. Но вот однажды съездила в Россию с паспортом сестры. У меня тогда не было удостоверения, - рассказывает тётя Валя.

Так как в семье каждый из них выбрал себе родителя, то Жанайым, средняя сестра, считается маминой дочкой, Козайым папиной, а Бегайым бабушкиной. Бегайым даже спит в бабушкиной комнате, которую ревностно охраняет от других сестёр. До того этот домашний порядок установился, что «әжесінің қызы» не может засыпать со своими сёстрами в одной кроватке, а Жанайым и Козайым вежливо напоминают заигравшейся Бегайым, что пора бы ей и честь знать.Конечно, у каждой малышки свой характер. Козайым – самая старшая, но, несмотря на это она самая мягкая, чувствительная, всем уступает. Жанайым – очень привязана к сёстрам и всегда за них переживает, не любит разлучаться, но любит «обнимашки». Бегайым, младшенькая, гордая обладательница высокой самооценки, очень любит себя и свои вещи. Индивидуалистка. Узнает свою одежду и наотрез отказывается надевать вещи сестёр.Если дома территория у девочек разделена, то в садике они собираются в дружную команду, вместе сидят, играют. И если воспитатель даёт одной из девочек игрушку, та просит не забывать и о её сестрах. Девочкам, во избежание конфликта, взрослые должны дать одинаковые предметы, например, нельзя дать одной яблоко, а другой грушу, разгорится спор и польются слёзы. Да и желательно, чтобы и сами яблочки мало чем отличались. Но к еде девочки не привередливы и особых предпочтений пока не проявляют. В садике, как рассказывает мама тройняшек, был случай, когда Бегайым забрали в медкабинет, а её вызвали. Когда она пришла, то застала горько плачущих дочерей, переживающих, что третью сестру забрали. Пришлось из садика забирать всех троих. Но это было поначалу, теперь же девочки привыкают к социуму и к тому, что одна из них может остаться дома. Расставания проходят без слез, зато встречи с жаркими объятьями.Мария старше Александры на пять минут. Но порой кажется, что на целый год, признаётся Катерина, мама девочек. Когда они только появились на свет, она поняла, что они очень разные. Маша была спокойным ребёнком, тогда как Саша часто плакала, и вероятнее раньше сестры поняла, что таким образом можно вытребовать от родителей и сестры всё необходимое. Например, в детстве, если у Маши в руках оказывалась игрушка, то Саша начинала требовать её и не успокаивалась, пока её не давали. На уговоры она не поддавалась, тогда как старшая из сестёр легче шла на компромиссы. Так они и росли, Маша училась уступать, а Саша настаивать на своём. Такое различие в характерах проявляется и в школе. Как рассказала мама девочек, бывали случаи, когда Машу обижали, и Саша яростно вставала на защиту сестры. Машенька ходит в секцию по волейболу, хотя изначально на неё ходила и её сестра, но после года обучения приняла решение оставить занятия. Маша общительная, у неё много друзей. В детстве ей было всё равно, кто её ведёт гулять, мама, папа, подруга мамы или крёстная, она могла гулять с кем угодно. А Саше нужно было, чтоб была только мама, ей даже не нравилось, когда папа катил коляску, она сразу начинала капризничать.Мама одевала девочек с детства одинаково, так ей нравилось. Скоро девочкам исполнится 12 лет, и у них всё чаще возникают свои собственные предпочтения. Но, в силу ли привычки или чтобы подчеркнуть свою особенность, девочки продолжают выбирать схожую одежду. В этом году, как и в прошлом, они приобрели к школе одинаковые вещи.Катерина рассказывает, как это здорово - быть матерью близнецов. На семейных прогулках люди всегда обращают на них внимание и часто можно услышать такие реплики: «двойняшки», «две девочки», «две одинаковые». И это приятно. Как правило, не все могут отличать близнецов. К примеру, в школе, на родительском собрании учитель-предметник признаётся, что различает девочек, только если одна их них сидит с Дашей, значит это Саша, а если с Радмилой, значит это Маша. Если они сидят вместе, различить их сложно. Как оказалось, у девочек разные подруги, а не только круг интересов. Тем не менее, они всегда держатся вместе. Был такой случай, когда Саша поехала к бабушке, а Маша осталась дома, потому что у неё секция волейбола. Всё это время в разлуке девочки постоянно переписывались, а когда встретились, долгое время не могли наговориться. Все дети формирует своё «я», но от близнецов чаще можно услышать «мы», и они друг друга рассматривают не как второго человека, а как себя самого. Мечты у близнецов различаются, но связь заставляет их держаться одного курса. Маша рассказывает, что хочет быть кондитером, а Саша хочет поступить в медицинский и стать врачом, например, стоматологом. Пойдут ли они на уступки и изберут каждый свой путь, покажет время. Сейчас они бояться даже думать о том, что их могут разделить по разным классам или школам. В классе они сидят порознь, но иногда, для подзарядки, могут сесть вместе. В школе между близнецами работают условные знаки, которыми они обмениваются на уроках. Если одна из них затрудняется ответить на вопрос, сестра может подсказать одним движением руки. Они могут читать друг друга даже по мимике.Близнецы родились в 1987 году в Каратобинском районе. Алимбек старше Алибека на несколько минут. Их мама с красивым именем Зумрад рассказала о своих мальчиках, которые давно стали мужчинами. Алимбек мягкий, спокойный, добрый, способный, мастер на все руки, внимательный, любит, чтобы его слушались. Ему с детства прививали, что он за старшего. Силён в математике, участвовал в турнирах, занимал призовые места по шашкам, тогыз кумалаку. Алибек активный, подвижный, быстрый, но внимательный, добрый, душа нараспашку. Любит спорт, с детства занимался боксом и участвовал в боевых турнирах. Пока родители работали, близнецы были на воспитании аташки и ажеки. Дедушка был привязан к Алимбеку, а бабушка выбрала в любимчики Алибека. Алибек при каждом удобном случае старается увидеть бабушку, а у Алимбека есть в жизни страницы, когда он ухаживал за тяжелобольным дедом. Учились братья в одном классе, всегда сидели вместе. Всегда вставали на защиту друг друга, и, если один из них задерживался, второй переживал и отправлялся на поиски другого. Закончили один колледж, а после выбрали разные пути. Алимбек поступил в университет имени Жангир хана, а Алибек в металлургический университет в Караганде. Последние 10 лет они видятся редко, потому что живут в разных городах и у каждого своя семья. Но даже несмотря на это, они созваниваются друг с другом чаще, чем с родителями, признаётся Зумрад. Женились парни, кстати, в один день, об этом в уральской газете даже была написана статья.Светлана - мама двойняшек, которые ходят в садик. Дети родились с разницей в пять минут. Полина, хоть и родилась первой, была намного меньше брата, но уже через три месяца догнала его и в весе, и в росте. Света рассказывает, что, как и полагается старшим, Полина спокойная с самого рождения. Малышку можно было обмануть соской и положить в кроватку, тогда как Игнат не признавал никаких «обманок» и всё время просился на руки. Брат с сестрой очень разные. Игнат более подвижный, суетливый, бегать научился даже раньше, чем ходить, в 10 месяцев, на целый месяц обогнав сестру. Полина была очень осторожной. Её было не завлечь опасными играми. Но зато она уже утверждает свою иерархию. В свои шесть лет она часто поучает брата и требует от него безусловного повиновения. И брат уступает.К садику у детей тоже разное отношение. Если Полина радуется новому дню и с радостью идёт в сад, то Игнат её радость не разделяет, и ходит туда только из-за сестры. В детсаду брат следует за сестрой по пятам, что немало раздражает компанейскую Полину. Когда получается так, что Игнат всё-таки остаётся дома, Полина радуется случаю погулять с подругами и подержаться за ручки с ними. К восторгу Поли, когда они выходят на улицу, Игнат всё-таки выбирает компанию мальчишек. Недавно Игнат переболел ветрянкой, Полина не заразилась ни через день, ни через два. В течение карантина оба находились дома. Их организмы очень сильно отличаются, если, к примеру, Полина часто простужается, то Игнат редко подвергается острым респираторным заболеваниям. Интересы у ребят, конечно же, разные, если Полина очень любит «пошопиться» вместе с мамой, то Игнат к этому совершенно равнодушен. Витрины с конфетами, игрушками и одеждой его не особо волнуют. Брат - телефонный игроман, тогда как Поля предпочтёт интернету и мультикам рисование и мозаику. Но это не мешает двойняшкам переживать друг за друга, особенно переживает за сестру Игнат.Полина тоже переживает за брата, но так вышло, что Игнат немного чувствительнее сестры.Сёстры родились с разницей в 1-2 минуты. Глядя на фотографию, можно понять, что они очень похожи, даже спустя годы. Как рассказывает Валентина Фёдоровна, было время, когда она была стройнее сестры, но теперь «догнала» её и отличить их сложнее. И ученики сестры, а Галина Фёдоровна работала учителем, до сих пор их путают. Сейчас они обе проживают в селе Рубежинское района Байтерек. У Галины Фёдоровны на правой щеке есть чёрная родинка, а у Валентины - шрам. Так их с детства и отличали. Этот шрам маленькая Валя заработала, упав с печки. Девство у девочек, как у всех советских детей, было сложное. Нужно было работать и много. Тётя Валя вспоминает, что отец у них был строгий и судьбу их дальнейшую распределил он. После седьмого класса маленькая Валя пошла работать на ферму, как он и велел, а старшей сестре позволил закончить школу и педучилище. Так Галина Фёдоровна стала учителем младших классов в местной школе. А Валентина всю свою жизнь проработала на ферме. Потом обе вышли замуж. У Галины Фёдоровны трое детей, а у Валентины Федоровны – четверо.Из пятерых детей они с сёстрой остались вдвоём. Но как рассказывает Валентина Фёдоровна, она была больше привязана к самому младшему брату. Р.S. Абсолютная ошибка — говорить о том, что у близнецов всё на двоих: здоровье, жизнь, психика. Это два разных человека, и неважно, близнецы они или двойняшки. Но у идентичных близнецов были не только одинаковые средовые условия (как у двойняшек и просто родных братьев и сестёр), но ещё и одинаковые гены, предрасположенности к одному и тому же (например, к высокой склонности к риску). К тому же чаще всего их и воспитывают одинаково, поэтому жизни близнецов так похожи, особенно в детстве, пока они не вылетают из родительского гнезда. Связь между сестрами братьями, со всей уверенностью, можно сказать, что существует. Даже если о ней не говорят.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.