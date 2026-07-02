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Социум

Скрывшуюся от пробации казахстанку экстрадировали из России

Женщина была осуждена за разбой в Караганде, но нарушила правила пробации и сбежала из страны.
Варвара Тыщенко
Скрывшуюся от пробации казахстанку экстрадировали из России
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции гражданки, пытавшейся избежать наказания за совершение тяжких преступлений. Как сообщает надзорное ведомство, осужденная была задержана на территории Российской Федерации и доставлена на родину для отбывания назначенного судом срока.

История правонарушений женщины началась в мае 2024 года, когда суд района имени Алихана Бокейхана в Караганде признал ее виновной в групповом разбое и краже. Изначально суд проявил снисходительность, приговорив ее к трем годам ограничения свободы. Однако уже в марте 2025 года осужденная нарушила правила пробационного контроля и самовольно скрылась от правосудия.

В результате невыполнения условий приговора суд заменил неотбытую часть срока - 1 год 4 месяца и 7 дней - на реальное лишение свободы. Женщину объявили в розыск, и спустя полгода, в ноябре 2025-го, ее обнаружили российские правоохранители.

По официальному запросу Генпрокуратуры РК осужденную этапировали в Казахстан. В настоящий момент она находится в следственном изоляторе, где ожидает перевода в исправительное учреждение для отбывания оставшегося срока.

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