Следы интернет-преступлений в ЗКО ведут в Россию, Украину и дальнее зарубежье

В Бурлинском районе растет число интернет-мошенничеств. Только за три месяца 2021 года полиция зарегистрировала 38 подобных фактов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отмечает начальник районного отдела полиции Даурен Утегулов, активность виртуальных мошенников наблюдается с 2020 года, когда многие аксайцы из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционную работу и большую часть времени стали проводить в интернете. Мошенники используют разные способы отъема денег у доверчивых граждан: это и якобы «покупатели» на OLX и других популярных сайтах купли-продажи, и интернет-магазины. Но в посл