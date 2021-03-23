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Происшествия

Следы интернет-преступлений в ЗКО ведут в Россию, Украину и дальнее зарубежье

В Бурлинском районе растет число интернет-мошенничеств. Только за три месяца 2021 года полиция зарегистрировала 38 подобных фактов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отмечает начальник районного отдела полиции Даурен Утегулов, активность виртуальных мошенников наблюдается с 2020 года, когда многие аксайцы из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционную работу и большую часть времени стали проводить в интернете. Мошенники используют разные способы отъема денег у доверчивых граждан: это и якобы «покупатели» на OLX и других популярных сайтах купли-продажи, и интернет-магазины. Но в посл
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Следы интернет-преступлений в ЗКО ведут в Россию, Украину и дальнее зарубежье
В Бурлинском районе растет число интернет-мошенничеств. Только за три месяца 2021 года полиция зарегистрировала 38 подобных фактов.
8 млн тенге перевела жительница Уральска на счёт мошенников
8 млн тенге перевела жительница Уральска на счёт мошенников
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отмечает начальник районного отдела полиции Даурен Утегулов, активность виртуальных мошенников наблюдается с 2020 года, когда многие аксайцы из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционную работу и большую часть времени стали проводить в интернете. Мошенники используют разные способы отъема денег у доверчивых граждан: это и якобы «покупатели» на OLX и других популярных сайтах купли-продажи, и интернет-магазины. Но в последнее время, по признанию Утегулова, участились случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, звонят по телефону, делают рассылку на WhatsApp и сообщают о том, что ими зафиксирована попытка несанкционированного списания денежных средств со счетов клиента. Пытаясь запутать владельца счета, они используют банковскую терминологию, настаивают на том, чтобы он сообщил персональные данные, объясняя это необходимостью отменить подозрительные платежные операции. Запрашивают персональные данные - ИИН, реквизиты платежных карточек, SMS-коды, убеждают клиента в том, что если персональные данные не будут названы, то со счетов будут списаны денежные средства. После получения вышеуказанных данных мошенники подключаются к интернет-банкингу владельца счетов и благополучно осуществляют переводы денежных средств с карт и депозитов. При этом возврат похищенных средств становится невозможным. Снимаются суммы от 100 тысяч до свыше 1 миллиона тенге. По словам начальника районного отдела полиции, следы интернет-преступлений в основном ведут за пределы Казахстана – в Россию, Украину, дальнее зарубежье. - Сейчас совместно с полицейскими Илекского района Оренбургской области мы работаем по установке местонахождения интернет-мошенников, - говорит Даурен Утегулов. Он добавил, что через соцсети и средства массовой информации сотрудники полиции постоянно доводят до жителей района о действиях мошенников, проводятся по этому поводу разъяснения работников банков, рядом с установленными по городу банковскими терминалами размещаются предупреждающие флайеры, а один из жителей Аксая, ставший жертвой интернет-мошенников (у него сняли со счета крупную сумму), даже снял видеоролик. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция Интернет мошенничества

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