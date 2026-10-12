«Слепящий» тюнинг: в ЗКО наказали водителя за опасные стробоскопы

Водитель включал на дороге мерцающий свет во время движения.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в соцсетях появилось видео, на кадрах которого водитель Toyota Camry "гонял" по селу с мигающими стробоскопами в фарах, включая и выключая их прямо на ходу. Ролик быстро дошел до сотрудников полиции.

Такие "светофокусы" в темноте слепят встречных водителей и лишают их возможности нормально ориентироваться на дороге, что может привести к серьезной аварии.