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Социум

Сложнейшая операция была проведена пятидневному ребенку в Уральске

У малыша была диагностирована врожденная двухсторонняя атрезия хоан, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В мире распространено огромное количество заболеваний и патологий, есть и такие, с которыми дети приходят на свет. Одна из таких патологий – врожденная атрезия хоан, при которой нарушается проходимость полости носа, связанное с ее полным или частичным заращиванием соединительной, хрящевой или костной тканью. Она считается редкой патологией. В августе этого года в городской многопрофильной больнице была проведена сложнейшая операция пятидневному ребенку с диагнозом врожденная двухсто
Дана Рахметова
Сложнейшая операция была проведена пятидневному ребенку в Уральске
У малыша была диагностирована врожденная двухсторонняя атрезия хоан, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В мире распространено огромное количество заболеваний и патологий, есть и такие, с которыми дети приходят на свет. Одна из таких патологий – врожденная атрезия хоан, при которой нарушается проходимость полости носа, связанное с ее полным или частичным заращиванием соединительной, хрящевой или костной тканью. Она считается редкой патологией. В августе этого года в городской многопрофильной больнице была проведена сложнейшая операция пятидневному ребенку с диагнозом врожденная двухсторонняя атрезия хоан. По словам оперировавшего врача, за двадцать лет работы это второй случай. Ребенок родился в областном перинатальном центре, врачи которого также принимали самое непосредственное участие в судьбе малыша. – Учитывая клиническую симптоматику дыхательной недостаточности, непроходимость верхних дыхательных путей, предварительный диагноз был выставлен сразу после рождения. Ребенок находился под наблюдением неонатологов нашего центра. В результате проведенных обследований установлен окончательный диагноз. По жизненным показаниям ребенок переведен в городскую многопрофильную больницу на оперативное лечение, - рассказала главный внештатный неонатолог ЗКО Нургуль Джунусова. Стоит отметить, что операцию провел опытный лор-врач городской многопрофильной больницы Расул Камкиев, под качественной анестезией заведующего детской реанимацией областной детской многопрофильной больницы Мирбулата Жумагулова. Благодаря слаженной работе врачей перинатального центра, компьютерной диагностики областной многопрофильной больницы, городской многопрофильной и областной детской больницы патология была вовремя диагностирована, успешно прооперирована и дефект устранен. Теперь ребенок может самостоятельно дышать и кормиться грудью. В начале сентября малыша выписали из больницы, но и в дальнейшем он будет находиться под наблюдением лор-врачей.
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