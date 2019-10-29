Сложнейшая операция была проведена пятидневному ребенку в Уральске

У малыша была диагностирована врожденная двухсторонняя атрезия хоан, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В мире распространено огромное количество заболеваний и патологий, есть и такие, с которыми дети приходят на свет. Одна из таких патологий – врожденная атрезия хоан, при которой нарушается проходимость полости носа, связанное с ее полным или частичным заращиванием соединительной, хрящевой или костной тканью. Она считается редкой патологией. В августе этого года в городской многопрофильной больнице была проведена сложнейшая операция пятидневному ребенку с диагнозом врожденная двухсто