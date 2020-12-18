Мы публикуем наиболее интересные моменты интервью акима области.- Во время эпидемии (летом) с масками у нас проблем не было, на сегодняшний день у нас также имеется в запасе около 2 миллионов масок. Когда в других регионах цена была 60 тенге, мы продавали по 35-40 тенге. Мы и собственное производство возобновили. Что касается лекарств, были определенные сбои. Надо это признать. На сегодняшний день проблем нет. За время пандемии 144 человека у нас умерли от коронавируса, в том числе 4 медработника. К сожалению, во время исполнения служебных обязанносте 495 медиков заболели коронавирусом и у нас была острая нехватка медработников и ребята работали в 2-3 смены, за что я им благодарен.- 55-60% бюджета области - социальный, то есть содержание объектов культуры, образования, спорта, зарплаты, пенсии, АСП, субсидирование других социальных расходов. Остальные деньги - это ремонт, содержание дорог, инфраструктуры. И ежегодно в начале года мы оставляем 15-20 млрд оставляем на развитие - это строительство новых объектов.Здесь сложно найти решение, которое полностью устраивает всех. Поэтому на территории региона решения санврача обязательны к исполнению, в том числе и акиматом. Компромисс нужно искать. Вот в июне-июле ситуация была сложная. Это принесло намного больший ущерб не только предпринимателям, но и всем. Практически у половины области, наверное, деятельность была приостановлена. Что касается поддержки со стороны предпринимателей, в на чале пандемии, когда потребовалось оборудование, лекарства, то они кормили наших врачей, поддерживали пенсионеров, развозили лекарства. Все предприниматели оказали поддержку.Мы проанализировали госзакупки и решили видоизменить их. Две проблемы - это коррупционные риски и то, что в госзакупках могут участвовать компании, которые приходят "только с авторучкой" и выигрывают, а потом отдают субподряд тем, у кого есть возможность исполнить тендер. Чтобы это уменьшить, мы ввели новшества. Первое - закуп услуг на трехлетний период. К примеру, в этом году мы на площади Первого Президента мы высадили около 1200 деревьев. Ежегодно мы тратили эти деньги на однолетние цветы. То есть мы начали вместо однолетних сажать многолетние. Что это нам дало? Предприниматель три года будет ухаживать за территорией и получать деньги. Второе - сам производитель пришел к нам, а не посредник.На вопрос ведущей часто ли вам предлагают откаты Гали Искалиев ответил: "Ни разу не предлагали". - Я всем своим подчиненным говорю - я не прошу откатов и вы не должны. Все знают, что я свой мобильный опубликовал и сказал, что если сотрудники акимата что-то просят, то мне можно написать, - сказал аким ЗКО.На вопрос ведущей, как главе области удается сохранить безупречную репутацию, Гали Искалиев ответил: — На самом деле, это несложно. Нужно просто честно работать. Когда честно работаешь, это легко — то есть у тебя нет обязательств перед кем-то, тебе никто не должен. Когда ты честен со всеми, тебе не надо никого обманывать, и это помогает в работе. Из этого и складывается репутация.- В прошлом году когда опубликовал, в первые 3-4 недели было очень много сообщений. Старался на все ответить, но не всегда получалось. Сейчас поменьше сообщений, раз в два-три дня я обязательно открываю, смотрю. В машине, или дома, вечером. Вообще я опубликовал номер, чтобы были жалобы на коррупционные риски и предложения по развитию региона. Но 95-98% вопросов касаются текущих проблем жителей — мусор во дворах, качество воды, или воды на верхних этажах нет. Даю поручения своим подчинённым, чтобы они на месте исправляли. Но для себя стараюсь понять масштабные, системные проблемы, которые приводят к таким вопросам жителей. На 15-20% я отвечаю, а остальное переправляю дальше непосредственно исполнителям. Критика есть, но не грубая.На вопрос о деструктивной критике аким признался, что первое время переживал. — В первое время, скажу честно, немного переживал, но сейчас научился не обращать на это внимание, и соответственно, такая критика уменьшилась на самом деле. На конструктивную критику реагирую так, как должен: ищу системные решения, чтоб такой критики не было не было. Потому что обычно конструктивная критика относится не персонально к одному человеку, а к широкому слою населения, выявляет большие общие проблемы региона или действия властей, которые вызывают эту критику. Поэтому я приветствую конструктивную критику — и ещё больше приветствую, когда люди пытаются подсказать решение. А ещё больше приветствую, когда люди сами хотят принять участие в решении таких проблем, - отметил глава области.