Житель Атырау Рашид Тукешов сообщил в своем комментарии к видео, что 18 ноября 2019 года в городе Атырау в государственном специализированном детском саду "Алтын балық" для детей с тяжёлыми нарушениями речи воспитательница несколько раз ударила его малыша. - Измагамбетова Мария Кабдуловна неоднократно нанесла телесные повреждения моему сыну Ермекову А. Р. Имеются 25 видеозаписей с камер видеонаблюдения детского сада с фактами насилия, издевательства и нанесения разного рода телесных повреждений по отношению к моему сыну, - пишет Рашид Тукешов. - На данный момент воспитатель все еще продолжает работать с детьми. Тукешов сообщил в комментарии к видео, что его сын состоит на учёте у невролога с диагнозом ЗПР, ребенок имеет задержку в развитии, отстает от сверстников. - Поэтому объяснить, что с ним произошло, он не может. Обращались в гороно, облоно, городской отдел полиции, городскую прокуратуру, но на сегодняшний день нет правосудия, - пишет Рашид Тукешов и просит в этой ситуации разобраться уже генерального прокурора, Министерство труда и социальной защиты, акимат Атырауской области, департамент агентства по делам государственных служащих, председателя Атырауского областного филиала Nur Otan, директора благотворительного фонда Аружан Саин и все компетентные органы. В пресс-службе управления образования Атырауской области подтвердили данный факт. - В детском саду №20 «Алтын балық» имело место рукоприкладства в отношении воспитанника со стороны воспитателя. Об этом поступило заявление от родителя ребёнка в горОО. Нами заявление было переправлено в департамент контроля в сфере образования по Атырауской области. По итогам проверки департаментом воспитателю Измагамбетовой был наложен штраф, кроме того, этот воспитатель была уволена с работы. Родители воспитанника подали заявление в департамент внутренних дел, ведется расследование по данному факту, - сообщили в пресс-службе облуо. В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проведено досудебное расследование по статье 110 УК РК «Истязание» с проведением комплекса судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело в отношении воспитателя детского сада «Алтын балық» завершено и планируется направить в суд.