Слушания по повышению тарифа на тепло пройдут в Уральске

Публичное слушание по заявке АО «Жайыктеплоэнерго» пройдет 30 апреля в режиме онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО сообщили, что 30 апреля в 11:00 состоится публичное слушание по рассмотрению проектов тарифов и тарифных смет на 2021-2026 годы АО «Жайыктеплоэнерго» на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Публичное слушание состоится по адресу: пр. Назарбаева, 208. Однако, учитыв