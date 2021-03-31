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Социум

Слушания по повышению тарифа на тепло пройдут в Уральске

Публичное слушание по заявке АО «Жайыктеплоэнерго» пройдет 30 апреля в режиме онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО сообщили, что 30 апреля в 11:00 состоится публичное слушание по рассмотрению проектов тарифов и тарифных смет на 2021-2026 годы АО «Жайыктеплоэнерго» на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Публичное слушание состоится по адресу: пр. Назарбаева, 208. Однако, учитыв
Дана Рахметова
Слушания по повышению тарифа на тепло пройдут в Уральске
Публичное слушание по заявке АО  «Жайыктеплоэнерго» пройдет 30 апреля в режиме онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске отопление включат раньше срока
В Уральске отопление включат раньше срока
Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО сообщили, что 30 апреля в 11:00 состоится публичное слушание по рассмотрению проектов тарифов и тарифных смет на 2021-2026 годы  АО «Жайыктеплоэнерго» на услуги  по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Публичное слушание состоится по адресу: пр. Назарбаева, 208. Однако, учитывая карантинный режим в области, в целях нераспространения коронавирусной инфекции, жители города Уральск и иные заинтересованные лица могут принять участие на публичном слушании в режиме онлайн посредством приложения «ZOOM» (https://zoom.us/j/97587159276?pwd=OWI2N00wM2srSWd1TFV5aWprWW5UQT09, идентификатор конференции: 975 8715 9276, код доступа: av26jT) и на официальной странице в Facebook руководителя департамента (https://www.facebook.com/profile.php?id=100058998086180). Для принятия участия в публичном слушании необходимо пройти по вышеуказанной ссылке, либо в приложении Facebook ввести в поиске имя руководителя Алмас Отаров. Контактный телефон: 8 (7112)250383. Напомним, 12 марта директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин рассказал, что их предприятие готовит заявку на повышение тарифов на 15%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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