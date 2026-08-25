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Социум

Служебная собака нашла пропавшего пенсионера в камышах Атырау

О пропаже мужчины сообщила его дочь.
Арайлым Усербаева
Служебная собака нашла пропавшего пенсионера в камышах Атырау
Фото Polisia.kz

Поздним вечером 23 августа, в 23:50, в полицию Атырау обратилась местная жительница, сообщает Polisia.kz. Женщина рассказала, что её 86-летний отец вышел из дома и не вернулся. На поиски пенсионера выехали кинологи Рахымжан Ерболат и Еламан Утеулиев со служебно-разыскной собакой по кличке Герда.

Ей дали понюхать вещи пропавшего, после чего она взяла след прямо от порога дома. Пройдя порядка двух километров, собака вывела полицейских к каналу, где в зарослях камыша и находился пожилой мужчина. Пенсионера нашли живым, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Мужчина выразил благодарность сотрудникам полиции и их четвероногому напарнику за оперативную помощь.

В органах внутренних дел Герда несет службу с 2024 года. На ее счету - участие во множестве поисковых операций и успешно раскрытых дел.

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