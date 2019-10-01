В отчетном совещании, посвященном итогам работы контрольных и надзорных органов в сфере бизнеса, приняли участие представители МСБ и различных госструктур. По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Айхына Елеусизова, сегодня в Атырауской области зарегистрировано почти 58 тысяч субъектов МСБ, из них активно действуют 49 тысяч. - На проектах, реализуемых местными предпринимателями трудятся 127 тысяч жителей Атырауской области. По данным на 1 четверть текущего года местные предприятия выпустили продукции на 768 миллионов тенге. Отметим, что по итогам реализации программы "Дорожная карта бизнеса 2020" Атырауская область занимает четвертое место по республике, - отметил Айхын Елеусизов. По словам собравшихся, большой толчок развитию субъектов МСБ в Атырауской области оказал и мораторий на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Предстоящий указ президента об свобождении от уплаты налогов также окажет существенное влияние на рост числа субьектов МСБ. - Сегодня, контролируя предпринимательскую деятельсть, надзорным органам важно уметь слышать и решать проблемы предпринимателей. Зачастую бизнесменов наказывают незаконно, тщательно не исследовав проблему, не разобравшись в ее сути. Для государственных органов очень важно проводить регулярные встречи с предпринимателями, чтобы препятствия развития бизнеса в регионе свести к нулю, - призвал собравшихся Нурлан Ногаев. В продолжении мероприятия глава региона заслушал доклады руководителей Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по Атырауской области, а также заместитетеля руководителя Департамента государственных доходов о проделанной работе за отчетный период и дал ряд конкретных поручений. В свою очередь, предприниматели озвучили акиму области свои наболевшие вопросы, их решением займутся компетентные органы уже в ближайшее время.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.