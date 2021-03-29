Смерть младенца в морозильнике: в суде Атырау началась апелляция

Апелляция началась 26 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 26 марта в Атырауском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о мертвом младенце, сообщает "Акжайык". Впрочем, в зале кроме председателя коллегии по уголовным делам Татти Уалиевой никто не присутствовал - суд проходит в онлайн-режиме. Апелляционную жалобу на приговор межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области подали все пять осуждённых, их адвокаты и родственники. Адвокат Талгат Мукатанов сослался на п.10 статью 87 УПК РК "Отвод судьи" и заявил об отводе всему составу Атырауского обл