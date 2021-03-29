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Социум

Смерть младенца в морозильнике: в суде Атырау началась апелляция

Апелляция началась 26 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 26 марта в Атырауском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о мертвом младенце, сообщает "Акжайык". Впрочем, в зале кроме председателя коллегии по уголовным делам Татти Уалиевой никто не присутствовал - суд проходит в онлайн-режиме. Апелляционную жалобу на приговор межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области подали все пять осуждённых, их адвокаты и родственники. Адвокат Талгат Мукатанов сослался на п.10 статью 87 УПК РК "Отвод судьи" и заявил об отводе всему составу Атырауского обл
Кристина Кобина
Смерть младенца в морозильнике: в суде Атырау началась апелляция
Апелляция началась 26 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Смерть младенца в морозильнике: директора перинатального центра Атырау приговорили к 18 годам лишения свободы
Смерть младенца в морозильнике: директора перинатального центра Атырау приговорили к 18 годам лишения свободы
26 марта в Атырауском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о мертвом младенце, сообщает "Акжайык". Впрочем, в зале кроме председателя коллегии по уголовным делам Татти Уалиевой никто не присутствовал - суд проходит в онлайн-режиме. Апелляционную жалобу на приговор межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области подали все пять осуждённых, их адвокаты и родственники. Адвокат Талгат Мукатанов сослался на п.10 статью 87 УПК РК  "Отвод судьи" и заявил об отводе всему составу Атырауского областного суда, и отвод должен рассматриваться всем составом областного суда. Он мотивирует это тем, что Гульмира Даулетова, председательствовавшая в суде первой инстанции, давала в СМИ разъяснения по приговору, и это отразится на решении суда второй инстанции. Суд перенесен на 9.30 утра 1 апреля в связи с необходимостью переводчика с русского языка на казахский и наоборот, так как адвокаты Аслан Жолболов и Нурлан Жолболов пожелали выступать на русском языке, так как апелляционная жалоба была подана на этом языке и в интересах своих подзащитных защищать их права на русском языке, а потерпевшая Нуржамал Турумбетова сказала, что не понимает на русском языке. Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге зампредседателя Агентства  по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы. В ходе судебных разбирательств Куаныш Нысанбаев заявил, что жалеет о том, что выбрал профессию врача. А на последнем слове попросил прощения у потерпевших Розы Молдагалиевой и Нуржамал Туримбетовой, после чего заявил, что не убивал младенца. Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева сразу же подала в отставку. В феврале 2020 года ее признали виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия" и приговорили к штрафу в 5 млн тенге.   18 января этого года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор медикам областного перинатального центра, которых обвиняли в убийстве новорождённого ребёнка. Суд приговорил Куаныша Нысанбаева к 18 годам лишения свободы, Аскара Каиржана к 16 годам заключения, к 15 годам лишения свободы приговорена Тамила Кульбатирова. Врачей-неонатологов Руслана Нурмаханбетова и Даригу Джумабаеву суд приговорил к трем с половиной годам ограничения свободы, учитывая то, что они ранее не были судимы.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд смерть

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