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Происшествия Социум

В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 

ЧП произошло сегодня, 29 марта, примерно в 14.00, во дворе многоэтажек по улице Курмангазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель начальника управления полиции Уральска Нурлан Бисенов на месте происшествия, сейчас идут следственные мероприятия, полицейские опрашивают свидетелей. - Труп мужчины азиатской внешности был обнаружен примерно в 14.00, на вид ему примерно 40-50 лет. Сейчас устанавливается личность. С какого этажа он выпал - пока неизвестно, - отметил Нурлан Бисенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомь
Кристина Кобина
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
ЧП произошло сегодня, 29 марта, примерно в 14.00, во дворе многоэтажек по улице Курмангазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
Как сообщил заместитель начальника управления полиции Уральска Нурлан Бисенов на месте происшествия, сейчас идут следственные мероприятия, полицейские опрашивают свидетелей. - Труп мужчины азиатской внешности был обнаружен примерно в 14.00, на вид ему примерно 40-50 лет. Сейчас устанавливается личность. С какого этажа он выпал - пока неизвестно, - отметил Нурлан Бисенов.
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
труп мужчина

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