В Уральске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

ЧП произошло сегодня, 29 марта, примерно в 14.00, во дворе многоэтажек по улице Курмангазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель начальника управления полиции Уральска Нурлан Бисенов на месте происшествия, сейчас идут следственные мероприятия, полицейские опрашивают свидетелей. - Труп мужчины азиатской внешности был обнаружен примерно в 14.00, на вид ему примерно 40-50 лет. Сейчас устанавливается личность. С какого этажа он выпал - пока неизвестно, - отметил Нурлан Бисенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомь