Смерть ребенка в септике: в Атырау осудили воспитателя и директора детсада

Страшная трагедия произошла 10 июля в селе Курсай близ Атырау в одном из частных детских садов города. Во время прогулки четырехлетний мальчик упал в канализационный септик и утонул.

Страшная трагедия произошла 10 июля в селе Курсай близ Атырау в одном из частных детских садов города. Во время прогулки четырехлетний мальчик упал в канализационный септик и утонул.

После происшествия родители воспитанников выразили возмущение отсутствием проверок в детском саду и потребовали привлечь к ответственности тех, кто несет вину за гибель ребенка.

25 ноября в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних был вынесен приговор в отношении виновных. Подсудимые полностью признали свою вину. Их вина была подтверждена протоколами осмотра места происшествия, фотофиксацией и показаниями свидетелей.

- Подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 141 УК РК, и приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетними сроком на 3 года. С применением статьи 63 УК наказание назначено условно с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, после трагедии были начаты проверки всех детских садов в Атырау. По словам местных жителей, после случившегося родители забрали своих детей из садика. По информации городского отдела образования, сад посещали 67 детей. Корреспондент «МГ» отправился к месту происшествия и сообщил, что найти детский сад было непросто, поскольку вывески или указатели на его местоположение отсутствовали. Двухэтажный коттедж, переделанный под детское учреждение, можно было узнать только по разноцветным шинам во дворе. Автор заметил, что здание напоминает коттедж из фильма ужасов. .