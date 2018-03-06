Смерть учителя во время пробного ЕНТ прокомментировали в отделе образования Уральска

Лидия КУЛИШЕВА проработала в СОШ №32 учителем физики и математики 25 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя отдела образования Уральска Батика ПАЙДИНА, ранее учитель на больничный по состоянию здоровья не уходила. - Женщина работала учителем математики и физики в школе №32. Там она проработала 25 лет. Ей недавно исполнилось 55 лет. У учительницы остался супруг и четверо взрослых детей, - сообщила Батика ПАЙДИНА. Также в гороо отметили, что с организацией похорон семье поможет коллектив школы. Напомним, классны