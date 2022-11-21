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Происшествия

Смертельное ДТП из-за гололёда произошло в Актюбинской области

Один человек погиб и один пострадал. Фото: МВД РК В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что авария произошла 19 ноября на улице Сатпаева в селе Каргалинское. Из-за гололёда Toyota Camry занесло и водитель выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с Ssang Yong В результате ДТП 50-летняя пассажирка Toyota от полученных травм скончалась на месте, 34-летняя пассажирка госпитализирована в отделение нейрохирургии Актюбинского медицинского центра. Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьте
Дана Рахметова
Смертельное ДТП из-за гололёда произошло в Актюбинской области
Один человек погиб и один пострадал.
Смертельное ДТП из-за гололёда произошло в Актюбинской области
Смертельное ДТП из-за гололёда произошло в Актюбинской области
Фото: МВД РК В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что авария произошла 19 ноября на улице Сатпаева в селе Каргалинское. Из-за гололёда Toyota Camry занесло и водитель выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с Ssang Yong В результате ДТП 50-летняя пассажирка Toyota от полученных травм скончалась на месте, 34-летняя пассажирка госпитализирована в отделение нейрохирургии Актюбинского медицинского центра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе ДТП гололед

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