Смертельное ДТП из-за гололёда произошло в Актюбинской области

Один человек погиб и один пострадал. Фото: МВД РК В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что авария произошла 19 ноября на улице Сатпаева в селе Каргалинское. Из-за гололёда Toyota Camry занесло и водитель выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с Ssang Yong В результате ДТП 50-летняя пассажирка Toyota от полученных травм скончалась на месте, 34-летняя пассажирка госпитализирована в отделение нейрохирургии Актюбинского медицинского центра. Женщина погибла в ДТП на трассе Самара-Шымкент Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьте