Смертность от болезней сердца в Казахстане снизилась более чем на 35%

Минздрав РК сообщил о существенном снижении случаев инфарктов и инсультов в стране, а также об увеличении объёма кардиохирургической помощи на 68%.

В Казахстане зафиксировано существенное снижение показателей смертности и заболеваемости от болезней системы кровообращения. Только за первые шесть месяцев 2026 года в Алматы врачи выполнили 7 454 коронарографии и 3 698 коронарных вмешательств, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Позитивные тренды и новые методики лечения врачи обсуждают в Алматы, где проходит XIV конференция Общества интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов Казахстана. На международный форум съехались ведущие специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Европы, Азии и Китая.

Как отметили участники встречи, объём кардиохирургических операций в республике вырос на 68%. Только за 2025 год казахстанские хирурги провели 13 106 операций на открытом сердце. В структуре хирургических вмешательств 46,1% пришлось на аортокоронарное шунтирование, 22,7% - на операции при приобретённых пороках сердца, а 13,1% - при врождённых.

По данным специалистов, за последние пять лет заболеваемость болезнями системы кровообращения в Казахстане сократилась на 15%, а показатель смертности от них упал на 35,1%. Тенденция продолжается и в текущем году: за первые пять месяцев 2026 года заболеваемость ишемической болезнью сердца снизилась на 10,1%, острым инфарктом миокарда - на 5,7%, а инсультами - на 6,1%.

Положительную динамику в профильном ведомстве связывают со снижением рисков благодаря развитию кардиологических и инсультных центров, расширению доступа к высокотехнологичной медпомощи, внедрению современных протоколов и совершенствованию службы скорой помощи.

Несмотря на успехи в лечении, болезни системы кровообращения всё ещё лидируют среди причин смертности в мире. По оценкам ВОЗ, они ежегодно уносят около 19,8 млн жизней, что составляет порядка 32% от всех летальных исходов на планете.