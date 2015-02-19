СМИ Чехии вскрыли закулисные поставки оружия на Украину
Фото: Samuel Kubani / AFP Несколько оружейных компаний Чехии поставляли оружие на Украину вопреки заявлениям чешских политиков об обратном, сообщает lenta.ru со ссылкой на ТАСС. Телеканал сообщил в своем эфире в среду, 18 февраля, что на оружейные поставки была выдана государственная лицензия. «Экспорт оружия на Украину может обернуться серьезной международной проблемой», — утверждается в репортаже ТВ. Владельцы компании CZ Hermex, также замешанной в скандале, сообщали, что контракт на поставки был заключен с одной из украинских госфирм. Компания ранее занималась производством вооружений, а теперь специализируется на ремонте. Последняя партия оружия была направлена на Украину в конце прошлого года. Она предназначалось, в том числе, и для действующей армии. Лицензии на поставки оружия Украине выдало министерство промышленности и торговли Чехии. Разрешение завизировали Минобороны и МИД страны. Три эти ведомства комментариев к ситуации не дают. Вопрос поставок оружия в Украину активно дискутируется на Западе. Военную помощь Киеву оказали несколько европейских стран НАТО. Наибольшую поддержку продемонстрировали США, направив на эти цели 320 миллионов долларов. Поставки ограничивались нелетальным оружием им вспомогательной техникой: приборами ночного видения, бронежилетами. В ноябре 2014 года также была достигнута договоренность между Вильнюсом и Киевом о поставках защитного вооружения на Украину. В то же время большинство стран Европы от поставок Украине оружия отказались. О таком решении официально сообщили Германия, Франция, Британия, Дания, Эстония, Италия, Польша и Венгрия.