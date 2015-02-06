СМИ назвали имя и пол будущего ребенка принца Уильяма
Фото: Darren Staples / Reuters Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями девочки. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на OK. Отмечается, что пол ребенка стал известен после проведенной на 21-й неделе беременности УЗИ-диагностики. Источник издания рассказал, что при выборе имени пара колебалась между традиционными Элизабет или Мэри, однако в результате Уильям и Кейт решили назвать ребенка в честь бабушки — принцессы Дианы. Отмечается, что инициатива при выборе имени исходила от Кейт Миддлтон. Она считает, что благотворительная деятельность, проводимая Дианой, заслуживает того, чтобы ее имя жило дальше. По словам источника, королева Елизавета II, у которой в прошлом были сложные отношения с Дианой, не была против решения внука, отметив, что принцесса была хорошей матерью. В сентябре 2014 года стало известно, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон ждут второго ребенка. Он должен появиться на свет в апреле этого года. Первенец пары принц Джордж, который появился на свет 22 июля 2013 года, стал третьим в очереди на королевский престол и получил титул первого в истории Великобритании принца Кембриджского. Источник: lenta.ru